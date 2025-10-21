En los días previos a las elecciones legislativas de 2025 se viralizaron en redes sociales supuestas “nuevas” revelaciones del exjefe de inteligencia venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal sobre el financiamiento ilegal del kirchnerismo por parte del gobierno de Hugo Chávez. Desde La Libertad Avanza y otros espacios políticos se cuestionó al kirchnerismo y, en particular, al candidato Jorge Taiana por esos supuestos vínculos. Sin embargo, las declaraciones atribuidas a Carvajal no son recientes: ya habían sido difundidas y debatidas públicamente en 2021, cuando el exfuncionario se encontraba detenido en España.

A continuación se describen los hechos y el estado procesal conocido hasta la fecha, con el objetivo de contextualizar y clarificar la información que circula.

Quién es Hugo “El Pollo” Carvajal y de qué se lo acusa

Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo”, fue director de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) de Venezuela entre 2004 y 2011, durante el gobierno de Hugo Chávez, y ocupó nuevamente un cargo en 2013-2014 bajo el gobierno de Nicolás Maduro. En 2014 fue nombrado cónsul en Aruba, detenido allí por una orden internacional de Estados Unidos, reconocido luego como persona con inmunidad diplomática y expulsado.

En 2019 se distanció del chavismo y expresó apoyo a la oposición que respaldaba a Juan Guaidó como presidente interino. Fue detenido en España en distintas oportunidades a pedido de la justicia estadounidense. Tras un proceso de extradición, fue detenido en España el 9 de septiembre de 2021 y extraditado a Estados Unidos en julio de 2023.

Estado del proceso judicial en Estados Unidos

En junio de 2025 Carvajal se declaró culpable ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de cuatro delitos vinculados con narcotráfico, incluyendo conspiración para importar cocaína y participación en narcoterrorismo para beneficiar a las FARC, además de cargos relacionados con armas. El Departamento de Justicia de EE. UU. comunicó que Carvajal y otros funcionarios venezolanos habrían actuado como líderes del denominado “Cártel de los Soles”, una organización acusada de participar en el tráfico de drogas con el objetivo de inundar el mercado estadounidense.

El comunicado oficial señaló además que Carvajal habría explotado su cargo para favorecer actividades ilícitas y que, según la fiscalía, probablemente enfrentará una pena de prisión prolongada; la fecha de lectura de sentencia en esa causa está prevista para el 29 de octubre próximo.

Las declaraciones sobre Argentina: antecedentes y alcance

Mientras estuvo detenido en España, Carvajal declaró ante el juez Manuel García Castellón y aportó documentos que, según la Justicia española y diversos medios, describirían supuestos envíos de dinero desde PDVSA u otros canales del Estado venezolano para financiar movimientos políticos en el exterior. Entre los nombrados en esas declaraciones y documentos figura el gobierno de Néstor Kirchner (Frente para la Victoria) en Argentina.

Es importante subrayar que esas declaraciones y capturas de documentos ya fueron difundidas y analizadas en octubre de 2021. En aquel momento, medios argentinos dieron cuenta de la existencia del testimonio y del interés de la Justicia local: el juez federal Julián Ercolini, a pedido del fiscal Carlos Stornelli, solicitó vía exhorto diplomático a España copia de las declaraciones y de cualquier documento vinculado con posibles envíos de dinero a la Argentina; según informó el juzgado, España no llegó a responder a ese pedido.

Por lo tanto, la reciente viralización de fragmentos de un “informe confidencial” atribuido a Carvajal, difundida por el medio español The Objective el 17 de octubre de 2025, no representa en sí misma una revelación inédita sino la revaluación pública de material que ya formó parte del expediente y del debate mediático en 2021. Ese medio señaló además que, según fuentes cercanas al exespía, Carvajal estaría dispuesto a ampliar sus declaraciones.

Alcance y cautelas sobre las afirmaciones

Varias precisiones proceden al analizar estas afirmaciones:

La existencia de declaraciones o documentos en un proceso judicial no equivale automáticamente a la comprobación judicial de todas las afirmaciones contenidas en ellos. Parte de ese material corresponde a declaraciones de un imputado que, en contextos penales, pueden formar parte de negociaciones o estrategias procesales.

En el caso argentino, el exhorto judicial a España solicitado en 2021 no obtuvo respuesta formal, por lo que no hubo transferencia probatoria concluyente desde la Justicia española hacia los tribunales argentinos en relación con envíos de dinero por parte de PDVSA.

Medios y actores políticos nacionales han reutilizado esas declaraciones en contextos electorales; la reapertura mediática del material en 2025 coincide con la campaña y la circulación de fragmentos fuera de su contexto original puede inducir a equívocos sobre su novedad y grado de verificación.

Otras menciones internacionales

Los documentos y testimonios atribuidos a Carvajal mencionan, además de Argentina, a diversos gobiernos y movimientos de América Latina y Europa que habrían recibido financiamiento: se han citado, entre otros, a Evo Morales, Lula da Silva, Fernando Lugo, Ollanta Humala, Manuel Zelaya, Gustavo Petro, al Movimiento Cinco Estrellas en Italia y a Podemos en España. Estas menciones fueron también parte de la cobertura y debate en 2021 y, como en el caso argentino, su valoración depende de la corroboración probatoria y del contexto judicial en cada país.

Conclusión

Las presuntas declaraciones de Hugo “El Pollo” Carvajal sobre el financiamiento de movimientos políticos por parte del Estado venezolano no son inéditas en Argentina: circularon y fueron objeto de actuaciones judiciales y cobertura mediática en 2021. Su reaparición en redes en 2025 coincide con el calendario electoral y con la difusión de documentos de archivo por medios extranjeros, pero hasta la fecha no existe una confirmación judicial en Argentina que valide de manera concluyente los supuestos envíos de dinero mencionados en esos testimonios. La investigación y la posible obtención de pruebas externas requerirían cooperación internacional y plazos procesales que, según consta públicamente, no se llegaron a completar en la vía solicitada en 2021.