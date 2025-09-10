El Ministerio de Educación de Tucumán emitió un comunicado en el que manifestó su profundo pesar por la situación que atraviesa una alumna de la Escuela Julio Argentino Roca y expresó su acompañamiento a la familia en este difícil momento.

A partir de la denuncia de supuestos hechos de bullying, la cartera que conduce Susana Montaldo dispuso la intervención inmediata del Gabinete Pedagógico Interdisciplinario y del Servicio de Asistencia Social Escolar, que ya realizaron entrevistas con docentes, la directora de la institución y la supervisora de zona. La propia ministra participó de las actuaciones que actualmente continúan en curso.

Según el análisis preliminar, existen diversas versiones sobre lo sucedido, motivo por el cual se espera la investigación de la Justicia para esclarecer los hechos. “Por respeto a la niña, su familia y la comunidad educativa, corresponde actuar con prudencia y aguardar lo que resulte de las investigaciones judiciales”, señalaron desde la cartera.

El Ministerio destacó además que todo caso de acoso escolar, sin importar su gravedad, debe ser atendido con seriedad tanto en la escuela como en el seno familiar, considerado el primer espacio de formación. En ese sentido, se pidió a los padres y madres “aprovechar los momentos de encuentro familiar para dialogar con los hijos sobre esta problemática que tanto daño provoca en la sociedad”.

Acciones preventivas

La gestión actual del Ministerio de Educación viene desarrollando distintas estrategias de prevención de la violencia escolar y el bullying, entre ellas:

Mediación escolar, como método alternativo de resolución de conflictos.

Jornadas de capacitación para docentes sobre protocolos y atención de situaciones complejas.

Actividades de Educación Sexual Integral (ESI) vinculadas a la convivencia escolar.

Trabajo en red con CAPS y Equipos de Orientación Escolar.

Recreos dirigidos con actividades lúdicas y recreativas.

La cartera educativa subrayó que estas acciones continuarán y se fortalecerán, aunque resaltó que siempre será necesario el acompañamiento de las familias para que el abordaje sea integral y efectivo.

Comunicado completo

En relación a los hechos de público conocimiento referentes a una alumna de la Escuela Julio Argentino Roca, el Ministerio de Educación pone en conocimiento de la comunidad educativa y de la sociedad en general, en primer lugar, que lamenta profundamente que la niña se encuentre atravesando tan dramática situación y acompaña a la familia en este difícil momento.

El Ministerio de Educación, inmediatamente de tomar conocimiento de lo ocurrido, habiendo atendido lo manifestado por la familia de la niña, dispuso medidas pertinentes a fin de determinar la existencia de supuestos hechos de bullying en la escuela. A tales efectos, se dio intervención al Gabinete Pedagógico Interdisciplinario y al Servicio de Asistencia Social Escolar, con entrevistas a docentes, directora y supervisora y con la participación personal de la Ministra de Educación, intervenciones que se encuentran vigentes y oportunamente tendrán una definición.

Del análisis preliminar de las actuaciones, se advierten diversas versiones que deben ser debidamente investigadas por las autoridades judiciales, correspondiendo que, en este momento, por respeto a la niña, su familia y la comunidad educativa, se actúe con prudencia y quedemos a la espera de lo que resulte de las investigaciones judiciales.

Sin perjuicio de ello, cualquier hecho de bullying, sin importar la gravedad que tenga, debe ser atendido seriamente, tanto en el ámbito escolar como en la familia, como agente natural y primario de la educación, por lo que se ratifica el compromiso del Ministerio de Educación para trabajar preventivamente y ante cualquier caso y se solicita a los padres que aprovechen momentos familiares para conversar con los hijos sobre este mal que tanto daño hace a la sociedad.

Desde el comienzo de esta gestión ministerial se desarrollan diversas actividades en escuelas con el objeto de prevenir hechos de violencia y bullying, tales como Acciones del departamento mediación escolar como métodos alternativos de resolución de conflictos; Jornadas para docentes sobre protocolo y atención de situaciones complejas; Jornadas de ESI; Trabajos en redes con CAPS y Equipos de Orientación Escolar; Organización de recreos dirigidos con actividades recreativas y lúdicas. Se continuarán desarrollando estas y otras actividades, pero siempre será necesario el acompañamiento de la familia. /Comunicación Tucumán