El edificio de la Escuela Normal va rumbo a ser patrimonio histórico: detalles del proyecto

El Senado de la Nación otorgó este jueves media sanción al proyecto de ley que declara monumento histórico al edificio de la Escuela Normal “Juan Bautista Alberdi”, emblemática institución educativa de la ciudad de San Miguel de Tucumán. La iniciativa, promovida por la senadora Beatriz Ávila (PJS), fue aprobada por unanimidad y ahora pasó a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Ubicado en la esquina de Mendoza y Muñecas, el edificio que alberga a la Escuela Normal no solo destaca por su valor arquitectónico, sino también por su significado simbólico e histórico. En su exposición, la senadora Ávila definió a la escuela como la representación de un ideal patriótico y educativo “por el que todavía luchamos”, y subrayó que declarar el inmueble monumento histórico es una forma de preservar esa memoria colectiva.

La intención de la iniciativa es integrar al edificio entre los bienes protegidos por la comisión de museos y monumentos, incorporándolo al patrimonio nacional sujeto a políticas de conservación. Según los fundamentos del proyecto, la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi forma parte del proceso de creación de las escuelas normales impulsado durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento y, desde fines del siglo XIX, tuvo un papel central en la transformación de la educación en la provincia de Tucumán.

Más allá de su arquitectura, el proyecto remarca que el edificio es “la puesta en marcha de una intención, de un ideal y de una vocación” y que su vigencia constituye un elemento de la identidad histórica del país. Para la senadora, reconocer y proteger ese patrimonio implica honrar la educación concebida como herramienta para construir un país más próspero y con igualdad de oportunidades.

Con la aprobación en el Senado, el expediente espera ahora el aval de Diputados. Si la ley se sanciona definitivamente, la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi quedará oficialmente protegida como monumento histórico, lo que abriría la vía para acciones formales de conservación y para su inclusión en programas que salvaguardan el patrimonio cultural de la Nación.