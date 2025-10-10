En un comunicado oficial, la organización explicó que la decisión se adoptó “con profundo pesar, luego de recibir hostigamientos, agresiones y la difusión de contenidos desacertados y erróneos”. La fundación, dedicada desde hace años al acompañamiento de familias con hijos e hijas trans y a la promoción de políticas públicas inclusivas, señaló que la medida busca resguardar la seguridad de las personas convocadas y del equipo técnico.

La convocatoria había reunido más de 500 preinscripciones, entre familias, profesionales de la salud, docentes y activistas de derechos humanos de diversos países. Los organizadores expresaron su pesar por la imposibilidad de concretar un espacio de intercambio y formación que, según señalaron, estaba pensado para brindar orientación sanitaria, legal y psicosocial y para visibilizar experiencias familiares.

La suspensión abre un debate sobre la tensión entre la libertad de organizar actividades orientadas a poblaciones vulnerables y las campañas de desaprobación pública que, en algunos casos, derivan en hostigamiento. Fuentes cercanas a la fundación afirmaron que, además de las agresiones en redes, recibieron amenazas directas que hicieron inviable garantizar la seguridad del evento en la sede prevista.

Representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos manifestaron su solidaridad con la fundación y subrayaron la importancia de generar espacios seguros para el abordaje de la infancia trans, tanto en términos de salud como de educación y contención familiar. En paralelo, sectores críticos sostuvieron sus reparos sobre la realización de encuentros específicos para infancias trans, argumentando objeciones de diverso tipo sobre contenidos y enfoques.

La suspensión, en suma, refleja un cruce de sensibilidades y posicionamientos sociales sobre la visibilidad y acompañamiento de niñez y adolescencia trans en Argentina. La fundación informó que evaluará alternativas para reprogramar actividades de formación y asesoramiento en entornos que garanticen seguridad y confidencialidad, y que continuará con su labor de acompañamiento individual a familias que lo requieran.