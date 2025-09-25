El fin de semana comenzará con alerta amarilla por viento en Tucumán
Se esperan ráfagas intensas de viento Zonda en Tafí del Valle desde la tarde del viernes. La alerta se extenderá a todo Tucumán durante la madrugada del sábado.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda que afectará a Tafí del Valle este viernes por la tarde y noche y que se extenderá a toda la provincia durante la madrugada del sábado.
El fenómeno podría provocar ráfagas intensas, ascenso de temperatura, reducción de la visibilidad y condiciones de sequedad extrema, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en zonas de montaña y en áreas con riesgo de incendios.
Mira las estimaciones del SMN para este fin de semana: