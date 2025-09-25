El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda que afectará a Tafí del Valle este viernes por la tarde y noche y que se extenderá a toda la provincia durante la madrugada del sábado.

Alerta temprana del SMN para el día viernes.
Alerta temprana del SMN para el día viernes.
Alerta temprana del SMN para el día sábado.
Alerta temprana del SMN para el día sábado.

El fenómeno podría provocar ráfagas intensas, ascenso de temperatura, reducción de la visibilidad y condiciones de sequedad extrema, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en zonas de montaña y en áreas con riesgo de incendios.

Mira las estimaciones del SMN para este fin de semana:

San Miguel de Tucumán

El fin de semana comenzará con alerta amarilla por viento en Tucumán

Tafí del Valle

El fin de semana comenzará con alerta amarilla por viento en Tucumán