El fin de semana comenzará con alerta amarilla por viento en Tucumán

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda que afectará a Tafí del Valle este viernes por la tarde y noche y que se extenderá a toda la provincia durante la madrugada del sábado.

El fenómeno podría provocar ráfagas intensas, ascenso de temperatura, reducción de la visibilidad y condiciones de sequedad extrema, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en zonas de montaña y en áreas con riesgo de incendios.

Mira las estimaciones del SMN para este fin de semana:

San Miguel de Tucumán

Tafí del Valle