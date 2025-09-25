El gobernador inauguró un nuevo jardín de infantes en San Pablo

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este jueves la inauguración de la Escuela de Nivel Inicial Luis F. Nougués en San Pablo, un edificio propio que beneficiará a más de 150 niños y niñas de 4 y 5 años. La matrícula actual es de 153 alumnos distribuidos en dos turnos: 74 en la mañana y 79 en la tarde.

La nueva sede, con una superficie de 383 m² y una inversión de $224.648.365,16, incluye tres aulas con baños y mesadas, cocina equipada, baños adaptados, patio techado, juegos infantiles, cerca perimetral, tanque elevado, cisterna y espacios administrativos.

Durante el acto, Jaldo resaltó el avance en infraestructura educativa pese al contexto económico: "A pesar de los problemas financieros, asignamos partidas para avanzar con escuelas. Hoy ya superamos las 15 inauguradas en un año y nueve meses". Asimismo destacó el impacto en la comunidad: "Hoy estamos entregando un jardín nuevo, con aulas propias, para que más de 150 chicos aprendan en mejores condiciones, y los docentes puedan enseñar con dignidad".

La ministra de Educación, Susana Montaldo, subrayó el valor pedagógico del nuevo espacio y su diseño pensado para la primera infancia: “Esta escuela marca el inicio del camino educativo de los chicos, en un espacio pensado para que aprendan, socialicen y desarrollen su lenguaje y psicomotricidad”. Montaldo resaltó además la calidad de las instalaciones y los recursos: “Las aulas cuentan con materiales didácticos actualizados. Desde los colores hasta los títeres, todo está diseñado para estimular el aprendizaje y la creatividad”.

En el cierre del encuentro se anunció una proyección a mediano plazo: el gobernador proyecta la creación de una escuela de nivel terciario en la zona, una iniciativa que, según las autoridades, consolidará la apuesta a la educación en todos sus niveles y aportará formación superior a la comunidad de San Pablo.