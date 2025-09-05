El Gobierno de Tucumán, a través del Ministerio de Educación que conduce Susana Montaldo y con el impulso del gobernador Osvaldo Jaldo, realizará el 1° Congreso Provincial de Alfabetización los días 16, 17 y 18 de septiembre. El encuentro, que se organiza en el marco del mes de la educación y como reconocimiento a la labor docente, se focaliza en los ejes prioritarios de la gestión, con especial énfasis en el Plan Provincial de Alfabetización.

Las sedes presenciales serán el Club Caja Popular de Ahorros en la capital y el Salón Villa Ángela de Monte Bello en Aguilares, mientras que la jornada intermedia se desarrollará en formato virtual mediante la plataforma ministerial. Las actividades se distribuirán en seis comisiones de trabajo, con turnos mañana y tarde, para facilitar la participación docente sin afectar la continuidad de las clases.

Las capacitaciones serán presenciales los días 16 y 18, y virtuales el 17; la evaluación final se habilitará el 19 y permanecerá disponible hasta el 26 de septiembre. Las inscripciones se realizarán de forma escalonada entre el 7 y el 12 de septiembre a través del sitio capacitaciondocente.educaciontuc.gov.ar. El congreso cuenta con resolución ministerial y otorga puntaje docente.

Entre los disertantes de alcance nacional e internacional figuran Valeria Abusamra, María José Borsani, Diego Chichizola, Carola Hermida, Laura García, Luis Ángel Roldán, Emiliano Pereiro, Alejandro Artopoulos, Beatriz Diuk, Daniel Feldman, Patricia Mejalelaty y Celia Rosemberg. Con esta iniciativa, la provincia reafirma su compromiso con la alfabetización como derecho fundamental y como base del aprendizaje a lo largo de la vida.