La Dirección Provincial del Agua (DPA) concluyó el análisis técnico para ejecutar una obra de defensa en el tramo bajo de El Bañado, iniciativa destinada a proteger la Ruta Nacional N° 40 y a las familias que habitan la zona. Los estudios de factibilidad, culminados por el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, surgieron ante la recurrencia de crecidas estivales que generan desbordes y comprometen la transitabilidad y seguridad en el corredor vial y las áreas rurales adyacentes.

El proyecto aprobado propone la construcción de un terraplén longitudinal de defensa en la curva crítica del río Santa María para contener los caudales, junto con la excavación de la sección del cauce para redireccionar el flujo hacia el centro del río y reducir la sedimentación en márgenes. Complementariamente, se planifica una forestación controlada en el sector posterior al terraplén, que buscará consolidar el terreno, disminuir la erosión eólica y atenuar escurrimientos superficiales, integrando una medida ambiental a la intervención hidráulica.

El trabajo de campo fue realizado por el equipo técnico de la DPA bajo la dirección del Ing. Marcelo Cancillieri, responsable de recopilar datos para la ejecución de la obra. La iniciativa forma parte del enfoque de gestión de recursos hídricos impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo y coordinada por el Ministerio de Obras: un abordaje que prioriza la prevención y la planificación sobre la respuesta a emergencias.

El ministro Marcelo Nazur subrayó el carácter estratégico de la intervención: “la obra pública de prevención es una prioridad en nuestra gestión. Las intervenciones en el Río Santa María son una respuesta directa a la necesidad de seguridad y protección de las familias que viven en El Bañado y de los miles de tucumanos que usan la Ruta Nacional 40”. Con la puesta en marcha del proyecto, el Gobierno de Tucumán reafirma su compromiso con la gestión preventiva y la resiliencia hídrica, orientando inversiones hacia la seguridad y la calidad de vida en el interior provincial.