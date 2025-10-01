El Gobierno distinguió a estudiantes tucumanos destacados en certámenes educativos

En el antedespacho de la Casa de Gobierno, el vicegobernador Miguel Acevedo y la ministra de Educación, Susana Montaldo, encabezaron la recepción de los alumnos que representaron a Tucumán en las Olimpiadas Matemáticas ATACALAR 2025 y de los ganadores del concurso provincial “Enseñame Tucumán”. Al acto asistieron autoridades, docentes y familiares, en reconocimiento al desempeño académico y al esfuerzo colectivo que permitió la participación de la delegación provincial.

La comitiva tucumana estuvo integrada por 27 estudiantes del nivel primario, provenientes de escuelas públicas, privadas y técnicas, quienes compitieron en San Fernando del Valle de Catamarca contra representantes de siete provincias argentinas y de la Tercera Región de Chile. La delegación obtuvo 17 medallas, mejorando las 14 conseguidas en 2024, y ubicó a Tucumán en el segundo puesto general: “Siempre digo la potencialidad que tenemos los tucumanos. Cómo nos destacamos en cultura, deporte y ahora en educación. Orgulloso de los niños, niñas y jóvenes que participaron y compitieron”, expresó Acevedo.

La ministra Montaldo subrayó el valor pedagógico y social de la competencia y destacó el trabajo de la comunidad educativa: “Queremos que este esfuerzo se expanda a todas las escuelas de la provincia para mejorar la calidad educativa. La matemática desarrolla el pensamiento lógico, tan necesario en estos tiempos”, afirmó. Asimismo, agradeció a docentes y familias: “Felicitar no tan solo a los chicos, sino a los padres que ponen el esfuerzo y, fundamentalmente, a los docentes que acompañaron y prepararon para la competencia”.

En la ocasión también fueron reconocidos Lautaro Miguel y Francisco Yanguez, alumnos de la Escuela Normal Superior Teniente Julio Argentino Roca, de Monteros, como ganadores del concurso “Enseñame Tucumán”, organizado por La Gaceta y el Ministerio de Educación; el premio consistirá en un viaje para su curso a la ciudad de Carlos Paz. El acto concluyó con el compromiso oficial de continuar apoyando iniciativas que promuevan el pensamiento lógico y la formación integral de niñas, niños y jóvenes.

Entre los alumnos reconocidos en la Olimpíada Matemática ATACALAR 2025 se encuentran: