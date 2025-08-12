El Gobierno entregó equipamiento y armamento por 3.044 millones de pesos

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, llevó a cabo un acto de entrega de equipamiento y armamento destinados al personal policial y del servicio penitenciario provincial. En total, se distribuyeron 1.000 pistolas Bersa, 30.000 cartuchos, 50 subfusiles, 300 lanzadoras cortas de metal, entre otros elementos, lo que representa una inversión de 3.044 millones de pesos.

Jaldo expresó que "es una inversión que brindará una mejora en el trabajo diario de policías e integrantes del servicio penitenciario." Durante su discurso, el gobernador destacó que, antes de que finalice el año, se habilitarán 2.250 nuevas plazas en el sistema penitenciario para aliviar la sobrepoblación en las comisarías. Mencionó que, en menos de dos años de gestión, la provincia ha logrado una reducción sostenida de los índices delictivos y homicidios, posicionándose entre las tres jurisdicciones con mayor descenso en el país.

"Los recursos eran pocos y las obligaciones muchas," comentó Jaldo al tomar posesión de su cargo. Además, el mandatario hizo hincapié en la importancia de la capacitación del personal de seguridad, indicando que el servicio penitenciario cuenta ahora con su propio instituto de formación. "Esto lo hicimos juntos, con planificación y sin improvisación," afirmó. También se anunció la ampliación de los espacios carcelarios, con la inauguración de nuevos pabellones y el aumento de capacidad en la cárcel de mujeres de Delfín Gallo.

Finalmente, Jaldo enfatizó la necesidad de una estrategia clara en la lucha contra el narcotráfico y el delito. "La gente nos reclamó más seguridad y nos pidió reforzar toda la lucha contra el delito, el narcotráfico y el narcomenudeo", aseguró. Reiteró que la gestión será "inflexible" en la recuperación de espacios ocupados por actividades delictivas, asegurando que "Tucumán es chico, no hay impedimento para llegar a cada lugar con seguridad."

Acompañan al titular del PE, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, el vicegobernador y presidente del Parlamento, Miguel Acevedo, el presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla, la senadora nacional Beatriz Ávila, el diputado nacional Agustín Fernández, la intendenta capitalina, Rossana Chahla, y los ministros de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y de Salud, Luis Medina Ruiz, el secretario general de la gobernación, Federico Nazur, y la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone.

También participan del evento el director del Liceo Gregoria Aráoz de Lamadrid, José María Santillán, comandante mayor de la Región Cuarta de Gendarmería, Néstor Galeano, y por parte de la Policía Federal, el comisario inspector David Domínguez, entre otros. El jefe y subjefe de la fuerza de seguridad provincial, Joaquín Girvau y Roque Iñigo, el director de Institutos Penales, Antonio Quinteros, el vicepresidente de la comisión de seguridad, Gerónimo Vargas Aignasse, el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Fernández Juri, concejales, secretarios y demás funcionarios del Estado.