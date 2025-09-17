El gobierno garantizó el apoyo para de la publicación de libro escrito por una adolescente de 14 años

En una jornada de reconocimiento cultural, el ministro de Interior, Darío Monteros, recibió en su despacho a Paulina Quispe, una joven de 14 años oriunda de El Corralito, departamento La Cocha, autora del libro De Barro y Coraje. La obra, homenaje a su abuelo Nilo Quispe, obtuvo el compromiso del Gobierno provincial para financiar su impresión y facilitar su presentación en Buenos Aires.

Durante el encuentro, Monteros manifestó el respaldo oficial: "Nos comprometimos, en nombre del gobernador Osvaldo Jaldo, a que pueda imprimir su libro y viajar a Buenos Aires a firmarlo en la editorial. Luego, traerá ejemplares para compartir con la comunidad". La joven, emocionada, celebró la oportunidad y subrayó su anhelo de ser escritora. La iniciativa fue impulsada por la comisionada comunal de Yánima, Alejandra Nieva, quien destacó la importancia de visibilizar el talento local.

Paulina contó que la idea nació en su infancia, cuando le escribía cartas a su abuelo, y que completó el libro en menos de un mes. "Estoy muy emocionada y agradecida. Es mi sueño ser escritora y que la gente conozca su historia", expresó, e instó a otros jóvenes: "Todos pueden cumplir sus sueños si se animan y le ponen voluntad".

La comisionada Nieva y la madrina de Paulina, Claudia Quispe, resaltaron el orgullo comunitario y agradecieron el respaldo institucional. "Nos enorgullece tener a una persona como Paulina en nuestro pueblo. Gracias al ministro conocimos su talento y hoy puede cumplir su sueño", afirmó Nieva, mientras que Claudia agregó: "Es el sueño de ella hecho realidad".

