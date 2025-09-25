El gobierno inauguró el primer campus educativo ambiental del país

Por iniciativa de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, quedó inaugurado esta mañana el Campus Educativo Ambiental Dra. Yolanda Ortiz, ubicado en Lamadrid 3700. El espacio, bautizado en homenaje a la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano del país, ofrece merenderos, una plaza, huerta, planta de compostaje y un aula para producir objetos de economía circular, además de una sala de juegos con realidad virtual pensada para aprender jugando.

El gobernador Osvaldo Jaldo y la intendente Rossana Chahla encabezaron el acto, que presentó ocho aulas temáticas, un microcine ambiental y talleres interactivos. “La verdad que estoy gratamente sorprendido... tiene que ver nada más y nada menos con cuidar la casa común que es el planeta”, dijo Jaldo ante la prensa, subrayando el valor educativo y recuperador de la obra.

La intendente Chahla recordó la transformación del predio: “Este es un lugar donde había unos baños abandonados... decidimos transformar este lugar en nuestro primer campus de educación ambiental”. Destacó que el proyecto busca generar impacto social y educativo para jóvenes y familias, enseñando temas como agua, tierra, aire, reciclado y compostaje.

Julieta Migliavacca, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable municipal, señaló: “Es el primer campus ambiental que tiene el país, donde solamente se va a brindar educación ambiental”. Informó que ya hay más de 150 establecimientos inscriptos y casi 14.000 alumnos anotados para visitas hasta diciembre, con actividades también previstas para colonias de verano y centros de adultos.

El Campus Dra. Yolanda Ortiz funcionará de lunes a viernes para escuelas y dos fines de semana al mes abierto a las familias, con la intención de multiplicar prácticas sustentables en la comunidad. “La idea es que aquí tengan una experiencia viva del cuidado del ambiente y se vayan con ganas de llegar a su casa a hacer algo para cuidar esta ‘casa común’”, añadió Migliavacca, invitando a vecinos y organizaciones a participar.