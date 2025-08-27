El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó un acto institucional en Casa de Gobierno donde se formalizó un acuerdo entre el Ministerio del Interior y la Municipalidad de Yerba Buena que permite la incorporación de docentes municipales al régimen provincial. La firma inscribe cargos docentes municipales en la estructura de cómputos de la Provincia, una medida enmarcada en el Pacto Fiscal que rige la relación entre la Provincia y los municipios.

Acompañaron al mandatario el vicegobernador Miguel Acevedo; el ministro del Interior, Darío Monteros; la secretaria de Estado de Municipios y Comunas, Patricia Torrejón; y el secretario general del sindicato de empleados municipales de Yerba Buena, Roberto Salcedo. El convenio autoriza el inicio del trámite de altas docentes para la Escuela Municipal “Petrona Jiménez Campero de Adami” y establece que la institución continuará bajo gestión municipal, con la comuna asumiendo eventuales diferencias por escalafón o derechos laborales.

Jaldo explicó que la medida se concretó por la adhesión del municipio al Pacto Fiscal y por ello requirió la intervención provincial: “La Provincia debe intervenir porque el municipio de Yerba Buena está dentro del Pacto Fiscal”. Aclaró que la incorporación se formalizó mediante un acta por excepción, dado que el Pacto Fiscal limita la posibilidad de los municipios de modificar su planta de personal. “Los municipios que lo suscriben se comprometen a no incorporar personal, no recategorizar ni modificar funciones”.

El gobernador destacó además que el trámite demandó tiempo por la coordinación interministerial necesaria: “No es falta de voluntad, sino cumplimiento de los procedimientos”. Valoró el aporte de las escuelas municipales al sistema educativo: “La educación es una sola. Todos nos complementamos”. Por su parte, el vicegobernador Acevedo afirmó: “Representa una gran alegría haber intercedido para que se concrete este reconocimiento tan esperado por los docentes”, y celebró la culminación del proceso iniciado en la Legislatura.