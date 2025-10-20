El Gobierno intimó a un desarmadero para recuperar un sector del Canal Yerba Buena

El Gobierno de Tucumán concretó la intimación de un espacio público en el Camino de Sirga del Canal Yerba Buena, que había sido ocupado de manera irregular por un desarmadero de autos, que deberá ser desocupado en 10 días.

El operativo fue encabezado por la Fiscalía de Estado, con la participación del Fiscal de Estado Adjunto, Raúl Ferrazzano y Hugo Vitale y por la Dirección Provincial del Agua, encabezada por Marcelo Cancilleri y Juan Pablo Occipinti, con la colaboración de personal de la Policía de Tucumán y de Tránsito.

El predio representaba una situación de riesgo, además de afectar el normal cauce del canal y generar problemas fluviales, el desarmadero configuraba una zona de alta peligrosidad para el tránsito en uno de los accesos más transitados de Yerba Buena, San Pablo y El Manantial.

“Este procedimiento forma parte de la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo de recuperar los bienes de la provincia y garantizar seguridad y orden para los vecinos”, señaló Ferrazzano.

Con esta medida, el Gobierno reafirma su compromiso con la defensa del patrimonio público, la protección ambiental y el ordenamiento urbano, avanzando en la eliminación de focos de riesgo y en la preservación de espacios estratégicos para la comunidad. /Comunicación Tucumán