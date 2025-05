El Gobierno Nacional pide postergar el paro de colectivos previsto para el martes

La situación del transporte público en Argentina se encuentra en un punto crítico. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha anunciado un paro nacional de colectivos para el martes 6 de mayo, una medida que promete afectar tanto a los servicios de corta como de media distancia en todo el país.

Esta decisión surge en el marco de un reclamo por una recomposición salarial que busca elevar el salario básico de $1.200.000 a $1.700.000, una diferencia significativa que refleja las necesidades de los trabajadores del sector frente a un contexto económico complicado. La propuesta presentada por las empresas fue considerada por la UTA como insuficiente y ofensiva.

Los representantes gremiales argumentan que la oferta consistía en bonos y sumas no remunerativas, lo que no solo no satisface las demandas de los trabajadores, sino que también se percibe como un intento de eludir el problema real de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

Ante esta situación, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hizo un llamado al gremio para que reconsiderara la medida de fuerza, sugiriendo que el reciente cambio en la Secretaría de Transporte podría abrir un espacio para retomar el diálogo. Francos destacó que "estamos con un cambio de secretario y tal vez sería un buen momento para sentarse a negociar nuevamente". Sin embargo, también reconoció que el Gobierno carece de las facultades necesarias para imponer una conciliación obligatoria en este contexto.

El impacto del paro podría ser significativo, afectando a aproximadamente 9 millones de pasajeros que dependen del transporte público a diario.

UTA Tucumán se pliega a la medida de fuerza

El conflicto laboral que se desarrolla en Argentina ha encontrado eco en diversas provincias, incluyendo Tucumán, donde el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) local, César González, ha manifestado la adhesión total al paro convocado por la organización.

González subrayó que los salarios de los trabajadores están siendo erosionados continuamente por la inflación y la devaluación, lo que ha llevado a una situación insostenible. A pesar de haber aceptado la conciliación obligatoria, el representante sindical expresó su descontento por la falta de respuestas concretas tras varios meses de espera.

La UTA, por tanto, mantiene una postura firme y ha dejado en claro que levantará las medidas de protesta únicamente si en la audiencia programada para el lunes 5 a las 14 horas se presenta una oferta que satisfaga las demandas planteadas.