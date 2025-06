El Gobierno provincial se prepara para nuevas paritarias con los estatales

El Estado provincial confirmó que las paritarias con los sindicatos se retomarán este martes. El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, aseguró que una nueva ronda de negociaciones comenzará con los docentes y distintos sindicatos que nuclean a estatales. Se espera que estas conversaciones sean clave para abordar las demandas salariales y laborales de los trabajadores, en un contexto donde la inflación y el costo de vida son temas centrales en la agenda.

“Hasta el momento llevamos seis paritarias, en promedio cada dos meses y medio o tres, y siempre con alguna solución para los trabajadores. Por supuesto que en un momento de inflación, de problemas económicos y en especial en Argentina, que veníamos con una inflación muy alta; a veces no es lo suficiente, pero es a lo que la Provincia puede hacerle frente”, apuntó Amado.

El ministro aseveró que, luego del acuerdo alcanzado con los gremios estatales en marzo, el Gobierno se prepara para retomar el diálogo con representantes de la salud, de la educación y de las fuerzas de seguridad para discutir nuevas actualizaciones salariales. “Esto va a ocurrir después de que se pague el sueldo, que se va a terminar de pagar entre el siete y el ocho de junio; y el aguinaldo, hasta el 12 o 13 del mismo mes. A partir de ahí, ya estaremos en condiciones de hacer el cronograma de reuniones con todos los gremios para discutir, consensuar y entender cómo está hoy la Provincia, sobre todo porque nos han sacado recursos de la Nación”, había dicho en su momento el ministro. En las últimas paritarias, el gobierno a cargo de Osvaldo Jaldo ofreció un 10% de incremento hasta mayo.

En otras líneas, Amado mencionó que a nivel nacional se dejó entrever que no habrá aumento para los empleados estatales en junio, aunque destacó que en Tucumán los trabajadores “no se irán con las manos vacías”. “El gobernador es sensible en esto y no solo beneficia al trabajador, sino beneficia a la actividad comercial y empresarial de Tucumán. Pagando solamente el mes de mayo, el aguinaldo y el mes de junio -que se abonará hasta el 6 de julio- van a ingresar $140.000 millones al sistema”, planteó.

Por último, el ministro hizo hincapié en la situación financiera. “El contador Jaldo tenía entre $70.000 y $80.000 millones en descubierto en el banco y no había plata para pagar los sueldos, sin embargo, tuvo la previsibilidad de achicar el organigrama y de dejar sin efecto algunos contratos creados con el gobierno anterior lo cual nos oxigenó un poco. También ayudó las posiciones que ha tomado el gobernador y el diálogo con Nación, pese a que no coincidimos en muchas cosas con ellos”, dijo.