El Gobierno puso fecha para entregar el segundo módulo de la cárcel de Benjamín Paz

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur, anunció que la segunda etapa del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz se inaugurará a fines de agosto, con la incorporación de cuatro nuevos pabellones que elevarán la capacidad total a 1.500 internos. La obra forma parte del Plan Integral de Infraestructura de Seguridad impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo y busca modernizar la infraestructura carcelaria provincial para duplicar las plazas disponibles.

Según Nazur, los cuatro pabellones tienen fecha de finalización prevista para el 30 de agosto y los trabajos actuales se centran en los detalles finales de las unidades de alojamiento. El complejo quedará conformado por ocho pabellones en total, además de áreas de visitas, espacios verdes, cocina, talleres, escuela y sectores comunitarios y recreativos, con el objetivo de dotar al establecimiento de servicios básicos y programas de reinserción.

Nazur destacó la decisión política de inversión y la coordinación con la cartera de Seguridad: “El próximo 30 de agosto se concluirán los trabajos en los nuevos pabellones y, trabajando conjuntamente con el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, calculamos que la primera semana de septiembre se hará el acto de inauguración por la mañana, y por la tarde la obra quedará a disposición del sistema penitenciario”.

El proyecto contempla cinco módulos funcionales —cuatro de alojamiento masculino y un quinto de régimen abierto— con sectores administrativos, áreas médicas, escuelas, talleres y espacios de culto, todo protegido por un sistema de triple cerco y torres de vigilancia.

La ampliación del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz se enmarca junto a otras obras estratégicas, como la alcaidía de Las Talitas, la ampliación de la Unidad N.º 3 de Concepción y el Comando de Gendarmería Nacional. Con estas iniciativas, el Gobierno provincial pretende fortalecer el sistema penitenciario y de seguridad pública, garantizando instalaciones “modernas, seguras y adecuadas” que promuevan la reinserción social y el respeto a los derechos humanos.