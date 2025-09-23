El gobierno tomó juramento a más de 1.200 policías y entregó equipamiento

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó en Plaza Independencia el acto de jura de 1.237 aspirantes que ingresaron como Personal Transitorio Policial y la entrega de equipamiento tecnológico para la fuerza provincial. La inversión total rondó los 770 millones de pesos y, según el mandatario, la política se sustenta en recursos propios: "Si no le asignamos presupuesto a seguridad, no podríamos haber hecho esta política".

El evento contó con la presencia del vicegobernador Miguel Acevedo, autoridades judiciales, ministros y jefes policiales. Jaldo destacó que cuando asumió había casi 11.500 efectivos y que hoy "superamos los trece mil quinientos", enfatizando que ese crecimiento no es solo numérico sino humano: "Ellos son quienes arriesgaron la vida para salvar y cuidar nuestras vidas". Además, subrayó la inauguración del complejo penitenciario de Benjamín Paz, con cuatro pabellones y entre 700 y 800 plazas, para que "los policías van a dejar de cuidar presos. El policía tiene que estar en la calle cuidando a la gente".

El gobierno informó que la adquisición de equipamiento incluyó móviles, motos, unidades especiales, armamento y tecnología, con 400 equipos para la comunicación radial en transmisión digital —una inversión de 617 millones— y otros insumos por más de 160 millones. Jaldo vinculó estas obras con una gestión presupuestaria: "Si no le asignamos a salud, no tendríamos los hospitales que hoy tenemos... El presupuesto no es un gasto, es una inversión".

El vicegobernador Miguel Acevedo resaltó el crecimiento de la planta de la Policía en más del 20% en menos de dos años y afirmó que esos ingresos significan "1.237 nuevos puestos de trabajo en Tucumán". A su vez, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, pidió disciplina y compromiso: agradeció a las familias y exhortó a los nuevos agentes a acompañar "por el camino de la moral, del honor y del trabajo".

El acto reunió asimismo a autoridades del Liceo Militar, Gendarmería, PSA y del servicio penitenciario. La provincia asegura que la inversión provincial —cien por ciento con fondos propios— busca fortalecer la comunicación, la protección personal y la infraestructura, con el objetivo declarado de mejorar la seguridad y la calidad de vida de los tucumanos.