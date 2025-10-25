El granizo también se hizo sentir en Tafí del Valle
La villa veraniega, al igual que otras localidades de la provincia, quedó afectada por el fuerte temporal que azotó la región.
Este viernes, una violenta tormenta de granizo azotó varias localidades de la provincia de Tucumán: Santa Ana y Tafí Viejo fueron las más afectadas por la intensidad del fenómeno, mientras que sectores turísticos como Tafí del Valle también registraron la caída de piedras de hielo, generando sorpresa y preocupación entre residentes y visitantes por los daños materiales y la interrupción de actividades cotidianas.