Este viernes, una violenta tormenta de granizo azotó varias localidades de la provincia de Tucumán: Santa Ana y Tafí Viejo fueron las más afectadas por la intensidad del fenómeno, mientras que sectores turísticos como Tafí del Valle también registraron la caída de piedras de hielo, generando sorpresa y preocupación entre residentes y visitantes por los daños materiales y la interrupción de actividades cotidianas.