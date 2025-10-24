El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas fuertes que cubre gran parte de la provincia de Santiago del Estero, y esta tarde una lluvia intensa sorprendió a los vecinos de San Pedro de Guasayán cuando el cielo se oscureció en cuestión de minutos; el fenómeno se registró a unos 135 km de San Miguel de Tucumán, donde también se estiman precipitaciones, y las ráfagas de viento que acompañaron la tormenta dejaron en evidencia la brusca llegada del sistema y la necesidad de extremar precauciones en las zonas afectadas.