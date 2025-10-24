El interior santiagueño fue afectado por una impactante tormenta
Varias zonas fueron afectadas, entre ellas San Pedro de Guasayán.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas fuertes que cubre gran parte de la provincia de Santiago del Estero, y esta tarde una lluvia intensa sorprendió a los vecinos de San Pedro de Guasayán cuando el cielo se oscureció en cuestión de minutos; el fenómeno se registró a unos 135 km de San Miguel de Tucumán, donde también se estiman precipitaciones, y las ráfagas de viento que acompañaron la tormenta dejaron en evidencia la brusca llegada del sistema y la necesidad de extremar precauciones en las zonas afectadas.