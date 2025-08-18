El jefe del Comando Sur de EE. UU. regresa a Argentina para participar en un foro de seguridad.

En los próximos días, el almirante Alvin Holsey, quien se desempeña como jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, realizará una nueva visita a Argentina. Esta ocasión será significativa, ya que, junto al brigadier general Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas, asumirán el rol de anfitriones en la Conferencia Sudamericana de Defensa, conocida como SOUTHDEC.

Este foro reúne a altos mandos militares de diversas naciones de Sudamérica y Europa con el propósito de debatir sobre la cooperación regional frente a los actuales desafíos de seguridad. Este viaje representa la segunda visita del almirante Holsey al país durante el presente año, habiendo mantenido previamente un encuentro con el presidente Javier Milei en abril. Durante su estadía, la agenda del almirante incluirá reuniones bilaterales con el brigadier general Isaac y otros funcionarios de relevancia, con el fin de abordar temas de interés mutuo en el ámbito de la defensa y la seguridad.

La Conferencia SOUTHDEC se presenta como una plataforma para el intercambio de ideas y experiencias entre líderes de defensa, enfocándose en la cooperaci��n regional para enfrentar los retos del siglo XXI. Este año se llevarán a cabo sesiones plenarias que se centrarán en el fortalecimiento de la vigilancia del dominio marítimo, así como en el apoyo que las Fuerzas Armadas pueden brindar a las fuerzas de seguridad en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales.

Cabe destacar que esta conferencia es copatrocinada anualmente por el Comando Sur en Sudamérica y, aunque se ha realizado en varias ocasiones, la última edición celebrada en Argentina tuvo lugar en 2018. La reunión de este año se anticipa como una oportunidad valiosa para fortalecer la colaboración entre las naciones participantes, en un contexto donde la seguridad regional es un tema de creciente importancia.