El lunes 27 no habrá clases en las escuelas afectadas por las elecciones

El Ministerio de Educación de Tucumán informó que el lunes 27 de octubre no habrá clases en las escuelas donde se realicen las elecciones legislativas nacionales. La disposición busca garantizar las tareas de limpieza y reacondicionamiento de los establecimientos tras la jornada electoral del domingo 26.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 2469 (MEd), que también establece las condiciones para el acondicionamiento de las escuelas antes y después del acto electoral.

Desde el ministerio se indicó que las escuelas afectadas deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad durante todo el proceso electoral, asegurar la apertura y cierre de los edificios y facilitar el trabajo de las autoridades de mesa y de los organismos involucrados.

Estas acciones buscan asegurar el normal desarrollo del proceso electoral en los establecimientos escolares, sin afectar la continuidad pedagógica, ya que las clases se retomarán con normalidad en todos los turnos el día martes.