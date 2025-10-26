El Ministerio de Educación de Tucumán, mediante la Resolución Ministerial Nº 2469 (MEd), y en el marco de las Elecciones Legislativas Nacionales en todo el territorio y las Elecciones Provinciales (exclusivamente en el municipio de Juan Bautista Alberdi), establece para el próximo lunes 27 de octubre de 2025 (el día posterior al acto eleccionario) la suspensión de actividades en todos los establecimientos educativos de gestión pública y privada, en todos los niveles y modalidades, que hayan sido afectados por los comicios.

Jaldo retomará este lunes sus funciones como gobernador de Tucumán

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, confirmó que este lunes volverá a ejercer plenamente sus funciones al frente del Poder Ejecutivo de Tucumán, luego de haber estado en uso de licencia.

"Mañana a las 7 de la mañana ya estaré en la Casa de Gobierno trabajando, como lo hice siempre y como lo he venido haciendo todos los días", aseguró el mandatario provincial.

En diálogo con la prensa, Jaldo también se refirió a la situación política nacional y al vínculo entre el Gobierno central y las provincias. En ese sentido, expresó que observa señales de apertura por parte del Ejecutivo nacional hacia un diálogo con los distintos sectores. "Veo que a nivel nacional están recapacitando, dándose cuenta de que en democracia hay que gobernar con respeto hacia todos los poderes", señaló.