El miércoles 29 inicia el pago del 20% para empleados estatales
Se trata de la parte proporcional del sueldo del mes de octubre. Conocé el cronograma completo.
La Tesorería General de la Provincia, que depende de la secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción del Gobierno de Tucumán, dio a conocer el cronograma de pago correspondiente a la parte proporcional del sueldo de octubre para los empleados estatales.
Miércoles 29 de octubre
-Sistema Provincial De Salud (Si.Pro.Sa.)
-Instituto Provincial De La Vivienda
-Instituto Provincial De Lucha Contra El Alcoholismo
Jueves 30 de octubre
-Seguridad (Dpto. Gral. De Policía-Direc. Gral. De Institutos Penales)
-Administración C E N T R A L
-Defensoría Del Pueblo
-Tribunal De Cuentas
-Tribunal Fiscal De Apelación
-Poder Legislativo
-Dirección Provincial De Vialidad (D.P.V.)
- Comunas Rurales
Viernes 31 de octubre
-Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)
-Ministerio Publico Fiscal
-Ministerio Pupilar Y De La Defensa
- Municipios Del Interior
-Dirección Recursos Hídricos
-Ente Autárquico Tucumán Turismo
-Ente Cultural De Tucumán
-Instituto Provincial Acción Cooperativa Y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
-Servicio Provincial De Agua Potable Y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
-Ente Único De Reg.De Servic.Pub.Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
-Instituto Desarrollo Productivo
-Ente Infraestructura Comunitaria
-Inst.Promoción Del Azúcar Y Alcohol
-Ente Autarq.Teatro Merdedes Sosa. /Comunicación Tucumán