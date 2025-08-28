El municipio capitalino avanza con un plan integral de reparación de calles

Con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad en el área central de la capital, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán avanza con un plan integral de reparación de calles con paños de hormigón. Los trabajos alcanzan al cuadrante comprendido por las avenidas Roca, Alem-Mitre, Sarmiento y Avellaneda-Sáenz Peña, con un plazo de ejecución estimado de entre 35 y 40 días.

“En una primera etapa, los trabajos comenzaron en las avenidas, que son las que tienen mayor flujo de tránsito vehicular, y posteriormente se avanzará por las calles internas hacia el centro”, explicó el secretario de Obras Públicas municipal, Luis Lobo Chaklián, quien este viernes supervisó las obras que se ejecutan en la avenida Roca y Moreno, frente a la Plazoleta Dorrego, en el marco del proyecto.

El funcionario informó que, paralelamente, ya se comenzó a trabajar en el sector de Avenida Sarmiento y Juan B. Justo.

Además, explicó que “este es un plan especial de reparación del pavimento, diferente al bacheo tradicional, ya que los paños de hormigón que se están colocando en los sectores donde está deteriorado son mucho más grandes”.

Lobo Chaklián aclaró que el plan de mejora de calles que está realizando el Municipio no solamente alcanza al área central, sino que en la actualidad se está procediendo a la colocación de 7.000 paños de hormigón fuera de las cuatro avenidas principales para optimizar las condiciones de circulación vehicular.

“Estamos trabajando en toda la ciudad por lo que les pedimos a los vecinos que tengan paciencia mientras se realizan las obras, que son para mejorar la transitabilidad en beneficio de todos”, completó. /SMT