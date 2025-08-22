El municipio capitalino ya instaló 36 nuevos semáforos

Durante la gestión de la intendente Rossana Chahla, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán instaló y habilitó 36 nuevos complejos semaforizados, con lo cual ya son 422 las esquinas de la ciudad que cuentan con cruces en pleno funcionamiento.

Cabe recordar que, al asumir la actual administración municipal, en noviembre de 2023, había 386 semáforos en toda la capital, de los cuales un alto porcentaje estaban fuera de servicio o funcionaban con fallas debido a falta de mantenimiento y a causa de actos de vandalismo.

En el marco de un programa que tiene como objetivo ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial, este viernes fue habilitado un semáforo en la transitada esquina de Lavalle y Entre Ríos, en barrio Sur. Además, en las últimas semanas se instalaron y fueron puestos en funcionamiento cruces semaforizados en las siguientes esquinas:

Lamadrid y Miguel Lillo.

Lamadrid y Pellegrini.

Rondeau y Próspero Mena.

Lavalle y Próspero Mena.

Lamadrid y Próspero Mena.

Bolívar y Frías Silva.

San Lorenzo y Constitución.

San Lorenzo y Coronel Zelaya.

Lamadrid y Constitución.

Lamadrid y Coronel Zelaya.

Anteriormente, el Municipio había habilitado nuevos semáforos en los siguientes cruces:

Av. Benjamín Araoz y Av. Ireneo Leguizamo.

Av. Ejército del Norte y España.

Av. Colón y Bolívar.

Av. Francisco de Aguirre y Viamonte.

San Lorenzo y Miguel Lillo.

San Lorenzo y Pellegrini.

San Lorenzo y Amador Lucero.

Pellegrini y Crisóstomo Alvarez.

Pellegrini y Las Piedras.

Lisandro de la Torre y Pje. La Gaceta.

Av. Juan B. Justo y México.

Av. Cnel. Suarez y Pista del Autódromo.

Av. Roca y Moreno.

Av. Adolfo de La Vega y Lamadrid.

San Juan y Camino del Perú.

México y Muñecas.

Av. República del Libano e Italia.

Chile y 25 de Mayo.

Bolívar y La Rioja.

San Juan y Lucas Córdoba.

San Juan y Paso de los Andes.

San Juan y Thames.

Santiago del Estero y Lucas Córdoba.

Santiago del Estero y Paso de los Andes.

Santiago del Estero y Thames,

Una esquina peligrosa

El director de Alumbrado y Semáforos, Sergio Gao, supervisó este viernes la habilitación del nuevo semáforo de Lavalle y Entre Ríos, el último instalado por la Municipalidad. “Se decidió habilitar el cruce en esta esquina debido a la cantidad de accidentes y a la gran afluencia de tráfico y peatones que hay. Es un cruce semaforizado de dos movimientos que va a ayudar a ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial”, explicó .

El funcionario aclaró que, como parte del esquema diseñado en el plan de semaforización, antes de la instalación de un nuevo cruce se realiza un análisis previo de la zona. “Realizamos todos los estudios que básicamente se componen de relevamientos y censos vehiculares, donde analizamos el sector, la cantidad de tráfico, horarios pico en diferentes días y de acuerdo a eso surge la necesidad o no de poner un cruce semaforizado en la intersección”, explicó.

Gao recordó que al iniciar la actual gestión “la ciudad contaba con 386 cruces semaforizados, con un alto porcentaje que no funcionaban correctamente, con desperfectos técnicos o porque habían sido vandalizados”.

Y aclaró que “actualmente ya hay 422 cruces funcionando, es decir que la actual gestión va instalando 36 nuevos aparatos y el 100% plenamente operativos actualmente”.

El director de Alumbrado y Semáforos remarcó que “el objetivo de este programa es ordenar el tráfico y brindarles más seguridad, tanto a los automovilistas como a los peatones”.

Por último, adelantó que el Municipio tiene proyectada la instalación, en los próximos meses, de seis complejos semaforizados más en los siguientes sectores: