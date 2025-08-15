El pronóstico del tiempo para este viernes en la provincia

En San Miguel de Tucumán, este viernes se presentará con lloviznas aisladas durante la mañana y una probabilidad de precipitación de hasta el 40%, con temperaturas que oscilarán entre los 10 °C y 16 °C. Los vientos serán leves del sureste, entre 7 y 12 km/h, y el cielo permanecerá mayormente nublado durante la tarde y la noche, sin ráfagas significativas.

Para Tafí del Valle

En Tafí del Valle, la jornada comenzará con lloviznas matinales y temperaturas frías que irán de 2 °C a 11 °C. Los vientos soplarán del oeste a moderada intensidad, entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, especialmente por la tarde. El cielo estará parcialmente nublado por la noche, con un ambiente fresco y ventoso.

Alerta amarilla por viento en los valles

Rige una alerta amarilla por vientos para este fin de semana en las zonas más altas de Tafí del Valle.