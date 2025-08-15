El pronóstico del tiempo para este viernes en la provincia
Mira las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional para este fin de semana.
En San Miguel de Tucumán, este viernes se presentará con lloviznas aisladas durante la mañana y una probabilidad de precipitación de hasta el 40%, con temperaturas que oscilarán entre los 10 °C y 16 °C. Los vientos serán leves del sureste, entre 7 y 12 km/h, y el cielo permanecerá mayormente nublado durante la tarde y la noche, sin ráfagas significativas.
Para Tafí del Valle
En Tafí del Valle, la jornada comenzará con lloviznas matinales y temperaturas frías que irán de 2 °C a 11 °C. Los vientos soplarán del oeste a moderada intensidad, entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, especialmente por la tarde. El cielo estará parcialmente nublado por la noche, con un ambiente fresco y ventoso.
Alerta amarilla por viento en los valles
Rige una alerta amarilla por vientos para este fin de semana en las zonas más altas de Tafí del Valle.