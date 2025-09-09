El Registro Único de Postulantes para la Adopción de Tucumán (RUPAT) llevará adelante durante este mes una serie de actividades bajo la consigna “Septiembre, Mes de la Adopción”. Dichas acciones tendrán por finalidad visibilizar y concientizar a la sociedad sobre el proceso adoptivo, promoviendo los derechos de cada niño, niña y adolescente a crecer y desarrollarse en el seno de una familia. Entre las actividades programadas se incluyen capacitaciones y talleres dirigidos a los postulantes inscriptos, así como visitas institucionales del equipo del RUPAT a diferentes hogares convivenciales que albergan niños, niñas y adolescentes en nuestra provincia.

Cabe recordar que la provincia de Tucumán instituyó el 15 de septiembre como Día Provincial de la Adopción, en adhesión a la primera Ley Nacional de Adopción (Ley 13.252), sancionada en 1948. Desde entonces, la legislación argentina ha avanzado en la regulación de la adopción como institución jurídica destinada a garantizar el derecho del niño a vivir en familia, siempre conforme al principio del interés superior del niño (Artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y arts. 594 y ss. del Código Civil y Comercial de la Nación).

Asimismo, durante el mes en curso, el equipo técnico participará de una capacitación virtual a cargo de la Lic. María Federica Otero, psicóloga (UBA) y magíster en Psicología Clínica (UNB, Brasil), y de la Dra. Carolina A. Videtta, abogada (UBA) y especialista en Derecho de Familia (UBA), ambas reconocidas referentes en materia de adopción a nivel nacional.

En cuanto a las próximas actividades, se anuncia la realización de un taller para los postulantes inscriptos en el RUPAT, que tendrá lugar los días 18 y 19 de septiembre, de 8 a 12 horas, en el Centro de Capacitación y Especialización Judicial, sito en calle Lamadrid 420.

Para solicitar información adicional, los interesados podrán comunicarse a través de WhatsApp al número 0381-3463577.