El trámite de la Licencia Nacional de Conducir llega a los barrios de San Miguel de Tucumán

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán habilitó un Centro Itinerante Emisor de Licencias de Conducir que todas las semanas recorrerá los barrios de la ciudad junto al operativo Somos Más en Territorio (SMT), para facilitar a los conductores de barrios periféricos el trámite del carnet de manejo.

El móvil estrenó sus servicios este viernes, en la Plaza Nublada ubicada en Bulnes y Don Bosco, de Villa Luján, donde numerosas reparticiones de la comuna capitalina se instalaron para brindar prestaciones y soluciones a los vecinos, en una nueva edición del programa SMT.

En el lugar, durante su primera jornada de tareas, 24 personas pudieron gestionar el carnet de manejo. El lunes 8 de septiembre, de 9.30 a 12.30 h, el tráiler volverá a la Plaza Nublada para completar casos trámites pendientes iniciados este viernes.

“Por primera vez ha salido el tráiler del Centro Emisor de Licencias de San Miguel de Tucumán por una idea que tuvo nuestra intendenta Rossana Chahla, que quiere la posibilidad de que en todas las plazas de San Miguel de Tucumán los ciudadanos puedan tener su Licencia de Conducir. En cualquier situación que corresponda, ya sea renovación o trámite de principiante, lo vamos a poder hacer acá”, explicó José María Mansilla, director general de Transporte Público, Seguridad Vial y Licencias de Conducir.

El funcionario indicó que la habilitación del móvil fue posible gracias a la incorporación de tecnología y cuenta también con el personal médico correspondiente que realiza los controles de rigor a los aspirantes a obtener o renovar su licencia. “El tráiler está dotado de equipo médico, de toda la capacidad del SINALIC, que es Sistema Nacional de Licencias, gracias a una placa Starlink, para poder por fin emitir la Licencia de Conducir para todos los ciudadanos”, precisó.

Mansilla informó que “para la renovación tienen que traer una fotocopia de la licencia vencida y del DNI, tienen que ser ciudadanos de San Miguel de Tucumán y pagar una boleta del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) que sale $ 6.800 pesos. Con ese certificado y los dos requisitos anteriores se inicia el trámite, lo revisan los médicos y establecen la cantidad de años de vigencia que va a tener su licencia”.

Cabe destacar que en el Centro Itinerante, los conductores tienen la facilidad de abonar de manera online los montos correspondientes. “Hemos establecido la modalidad de que pueden pagarlo vía online y como queda impactada de forma inmediata la licencia digital, nosotros vamos a poder otorgarle la posibilidad de emitirle a las 48 horas una licencia en plástico, lo cual lo vamos a implementar a partir del próximo lunes”, precisó.

Está previsto que el martes próximo el Centro Itinerante Emisor de Licencias de Conducir se instale en el Barrio Oeste II.

Todos los requisitos y documentación necesarios para gestionar la Licencia Nacional de Conducir se pueden conocer en el siguiente enlace: https://www.smt.gob.ar/nota/licencia-de-conducir/8

Más comodidad para los vecinos

María Eugenia Haro, fue una de las primeras vecinas de Villa Luján en aprovechar el nuevo servicio de gestión de la Licencia de Conducir en el operativo SMT.

“Me facilitó mucho hacer el trámite, mucho más cerca de mi domicilio. Yo había sacado turno para el mes pasado y me fue imposible ir por tema trabajo. Y hoy se me hizo más fácil venir y más rápido también. Me voy con la mayoría del trámite ya realizado”, relató.

“Está el tráiler para hacer el carnet de manejo, que es algo importante y que ayuda mucho porque por ahí la gente no tiene tiempo de ir hasta el centro para hacer el trámite” comentó María José Acosta, quien visitó también este viernes la Plaza Nublada. /SMT