El Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) informó que durante el próximo fin de semana se desplegarán operativos de control en toda la provincia, conforme a lo establecido por las leyes provinciales 7243, 7750 y 7575. Los controles responden a la proximidad de las elecciones nacionales del domingo 26 de octubre y buscan garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

De acuerdo con el Código Nacional Electoral (artículo 71), la venta de bebidas alcohólicas está prohibida desde las 20 horas del sábado 25 hasta las 21 horas del domingo 26. El IPLA precisó que “si se detectan ventas entre las 20 y las 23 horas del sábado se notificará a la Justicia Nacional Electoral”; y advirtió que “si la comercialización se produce después de las 23, además de la notificación, se aplicarán las sanciones previstas por la ley provincial 7243”.

La institución recordó que la comercialización fuera del horario permitido constituye una infracción grave, con sanciones que pueden incluir multas económicas y clausura temporal del local. A su vez, solicitó la colaboración de comerciantes y ciudadanos para cumplir la normativa y permitir el desarrollo normal de la jornada electoral, enfatizando que estas medidas buscan proteger tanto a los votantes como a la comunidad en general.

, al sostener que el despliegue de operaEl IPLA hizo un llamado a la conciencia ciudadana y al respeto de los horarios establecidostivos forma parte de su compromiso con la seguridad y la transparencia del proceso electoral. “Nuestro objetivo es garantizar que la elección se desarrolle en un ambiente seguro y tranquilo”, concluyeron las autoridades.