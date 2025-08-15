Tucumán vivirá este viernes 15 de agosto uno de los momentos más esperados por su comunidad católica: la procesión de la Virgen de la Merced. La imagen, patrona espiritual de la provincia, bajará de su camarín en la Basílica para ser trasladada hasta la plaza Independencia, en un acto que cada año congrega a miles de fieles.

Bajo el lema “Con María de la Merced, peregrinos de esperanza”, la ceremonia comenzará a las 17:30 horas con el rezo del Santo Rosario. Por disposición del Arzobispado, no habrá misas vespertinas en la Basílica, con el fin de facilitar la participación de toda la comunidad.

La procesión iniciará a las 18:30 con la solemne bajada de la imagen, acompañada por cantos, oraciones y muestras de fe. El recorrido culminará a las 19:00 en la plaza Independencia, donde se celebrará una misa al aire libre.

Este año, el evento tendrá un significado especial: coincidirá con la apertura de la 31ª Asamblea Federal de Acción Católica Argentina, que reunirá en Tucumán a delegaciones de distintas provincias para reflexionar y compartir experiencias pastorales.

Más allá de su carácter religioso, la bajada es también un encuentro cultural y social que une a familias y comunidades enteras. Las calles estarán decoradas para recibir a la Virgen, en una manifestación de fe que es parte del calendario litúrgico tucumano desde hace décadas.

El lema elegido invita a caminar junto a María como guía y fortaleza espiritual, renovando la esperanza y el compromiso cristiano de quienes participan de esta tradicional celebración.