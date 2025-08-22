El gremio de los controladores aéreos (Atepsa) ratificó un cronograma de protestas para reclamar por aumentos salariales. Los paros iniciarán este viernes 22 de agosto a las 13 y se prolongarán, en forma escalonada, hasta el sábado 30. Por eso, habrá demoras y cancelaciones de vuelos en todos los aeropuertos durante cinco días.

La medida interferirá con los “despegues de aeronaves en todos los aeropuertos del país, es decir, solamente afectará autorizaciones en tierra” y que tampoco se recibirán planes de vuelo en el horario que afecte la protesta.

Desde el Gobierno rechazaron las medidas de fuerza del sindicato de los controladores aéreos. “Afectan un servicio esencial garantizado por ley y las operaciones del sistema aeronáutico”, indicaron en un comunicado.

ATEPSA cuenta con entre 1000 y 1200 afiliados repartidos en los 54 aeropuertos en funcionamiento en el país, abarcando tanto a controladores de tránsito aéreo como a otros trabajadores del área técnica.

A diferencia de otros sindicatos aeronáuticos que se vinculan con Aerolíneas Argentinas, los afiliados del sindicato dependen de la estatal Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Paro de controladores aéreos: cuándo serán y a qué vuelos afectará

El cronograma de paros de controladores aéreos en reclamo de aumentos salariales será en los siguientes días y franjas horarias en toda la aviación:

Viernes 22 de agosto: El paro iniciará a las 13 y finalizará a las 16. Luego, volverán a paralizar los servicios de 19 a 22.

Domingo 24 de agosto: Se realizarán paros escalonados de 13 a 16 y de 19 a 22.

Martes 26 de agosto: Las medidas de fuerza se darán de 7 a 10 y de 14 a 17 horas.

Jueves 28 de agosto: La protesta se realizará entre las 13 y 16. Luego, de 19 a 22.

Sábado 30 de agosto: Las franjas horarias de los paros serán de 13 a 16 y de 19 a 22.

En las franjas horarias en las que se activará la medida sindical, quedarán exceptuadas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicios sanitarios, traslado de órganos, humanitarios, de Estado y/o búsqueda y salvamento.

Desde EANA, informaron que los pasajeros con vuelos afectados por las protestas de los controladores aéreos deberán contactar a las líneas aéreas para conocer el estado de su vuelo.