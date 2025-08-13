En Simoca: Jaldo inauguró la repavimentación de la Ruta 329

Este martes, el gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó la inauguración de la obra de recuperación y mantenimiento integral de la Ruta Provincial N° 329, en el tramo que une las localidades de Concepción (R.N. N° 38) y Monteagudo (R.N. N° 157), atravesando los departamentos de Chicligasta y Simoca.

El primer mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo; presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; los ministros del Interior, Darío Monteros; de Gobierno y Justicia, Regino Amado; de Obras Públicas Marcelo Nazur; los diputados Agustín Fernández , Gladys Medina y Elia Fernández, la intendenta de la Capital Rossana Chahla; de Aguilares Gimena Mansilla; de Tafí del Valle, Francisco Caliva; de Simoca, Elvio Salazar; la senadora Sandra Mendoza; los legisladores Carlos Funez, Alberto Olea, Patricia Lizárraga, Cacho Gómez, Sara Lazarte, Leopoldo Rodríguez, Pancho Serra, Sandra Figueroa, Gerónimo Vargas Aignasse, Nancy Bulacios; el secretario de Gobierno, Raúl Albarracin; presidente del Ente de Turismo, Domingo Amaya; secretario de Transporte, Sergio Apestey; director de Vialidad, Pablo Díaz; titular del IPLA Dante Loza; prosecretario de la Legislatura, Alejandro Martínez; comisionado comunal de Ciudacita Luis Delgado, concejales, comisionados comunales, dirigentes Cesar Torres, David Acosta, Kiko Bazán, Hugo Brito, entre otros.

La intervención, ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad con personal y equipos propios, se desarrolló a lo largo de 33,8 kilómetros.

En total, se colocaron 120 señales verticales, se ejecutaron 34 kilómetros de señalización horizontal y se recuperaron banquinas en ambos lados del camino por la misma extensión. También se realizaron tareas de limpieza sobre 102 hectáreas.

La obra, que tuvo un plazo efectivo de cinco meses, demandó una inversión de $3.900.000.000.

“Hoy estamos en el departamento de Simoca, en la jurisdicción de Ciudad Cita. Agradezco a Luis, a su delegado comunal y a cada uno de los vecinos que han venido de diferentes jurisdicciones a acompañarnos. En enero, en Monteagudo, anunciamos la realización de la Ruta 329, que une la Ruta Nacional 157 con la 38, desde Monteagudo hasta Concepción. Durante muchos años los vecinos la solicitaron y hoy la estamos entregando. Esta obra permite sacar nuestras economías regionales, conectar rutas nacionales, fomentar el turismo y, sobre todo, mejorar la seguridad vial. Es una ruta nueva, ensanchada, con alumbrado público, señalización horizontal y vertical. Fue realizada íntegramente por administración de Vialidad Provincial, con el trabajo del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Vialidad y sus trabajadores”, afirmó Jaldo.

El mandatario destacó que “a pesar de la situación económica nacional, avanzamos con obras como esta, administrando eficientemente los recursos. En los próximos días vamos a inaugurar el último tramo, en Concepción, que ejecutamos junto al municipio. Debemos priorizar el bienestar de la gente por encima de las cuestiones políticas. Quienes integramos este espacio político debemos estar dispuestos a ponernos al frente de lo que sea necesario para sacar a Tucumán adelante”.

El vicegobernador, Miguel Acevedo, subrayó: “En enero, el gobernador se comprometió con la Ruta 329, que une varias comunas y genera conectividad y desarrollo. Celebro que una repartición pública, con empleados públicos y por administración, haya concretado una obra que significa crecimiento y turismo. Esto se logra gracias a la gestión del gobernador y su equipo, en un contexto en el que Nación no envía los fondos que corresponden. Con una administración eficiente, Tucumán sigue creciendo”.

Por su parte, el ministro del Interior, Darío Monteros, indicó: “La Ruta 329 nace en Monteagudo, en la Ruta 157, y termina en Concepción, en la Ruta 38, atravesando jurisdicciones como Ciudad Cita, Medina y Trinidad. Es una obra emblemática para esta zona y para quienes la transitan desde otras provincias. Facilita la producción y el turismo. Se concretó con recursos propios y superávit fiscal, destinados a obras, salud, educación y seguridad. Lejos de desarmar organismos como Vialidad, los fortalecemos”.

El comisionado comunal de Ciudacita, Luis Delgado, remarcó: “Hace cinco meses, cuando se inició la obra, esta ruta estaba muy deteriorada. Era necesaria para productores, turistas y vecinos. Hoy está en condiciones y deja atrás los problemas que ocasionaban los baches”.

El intendente de Simoca, Elvio Salazar, agregó: “Solo resta un tramo de tres kilómetros en Concepción, que será inaugurado en conjunto con el municipio. Esta ruta es clave para el departamento Simoca, utilizada por ambulancias, productores y turistas. Agradezco al gobernador, al vicegobernador y al ministro del Interior por la coordinación con municipios y comunas. La ruta contará con iluminación y es motivo de orgullo para toda la zona”.

El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, sostuvo: “Estamos inaugurando la Ruta 329, 40 kilómetros repavimentados a nuevo. El Estado está presente, pensando en la seguridad vial, la producción y el turismo, e invirtiendo más de cinco mil millones de pesos para poner en condiciones este tramo entre Monteagudo y Concepción”.

Finalmente, el director de Vialidad Provincial, Pablo Díaz, expresó: “La obra se realizó por administración, con personal técnico y obrero, y equipamiento propio. En el contexto actual, es importante que el gobernador y sus ministros acompañen trabajos de esta envergadura para la provincia y para la repartición”.