En su día, los encargados de edificios tendrán una jornada no laborable

El Día del Encargado de Edificios en la Argentina, también conocido como el Día del Trabajador de Edificios, se celebra cada 2 de octubre. La fecha recuerda la creación del Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casas de Renta, un organismo orientado a reconocer a los trabajadores de este sector, sus derechos y mejorar las condiciones laborales.

¿Por qué se celebra hoy el Día del Trabajador de Edificios?

Los orígenes de esta fecha se remontan a Buenos Aires en la década de 1940. En esa época, existían más de 35.000 departamentos que contaban con los denominados “trabajadores de casas de rentas”. Este personal no contaba con un reconocimiento profesional, lo que generaba ciertas dificultades y tensiones.

Es así que el Sindicato de Trabajadores de Casas Particulares decidió crear un nuevo grupo. De esta manera, el 2 de octubre de 1942 se conformó el Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casas de Renta (Sueyacr). En 1959 se modificó su denominación a Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh).

Las actividades en Tucumán

“Como hacemos todos los años, habrá una misa en la Iglesia Catedral a las 20:30 para agradecer y pedir por los compañeros que fallecieron en el último año. Durante octubre vamos a hacer actividades recreativas de fútbol y el sábado 18 a las 15 festejaremos el Día de la Madre en nuestro complejo polideportivo de El Cadillal. Habrá sorteos de dinero en efectivo, bingos y jornada con baile para las trabajadoras de edificios y mamás de los afiliados”, informó Alejandro Medina, referente del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) Tucumán. El jueves 2 “es como un feriado” para los trabajadores y trabajadoras de edificios. “No se trabaja y, si lo hacen, se paga el día”, agregó Medina.