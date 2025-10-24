Encontraron a Lourdes Fernández en el departamento de su novio y fue detenido cuando intentaba huir

Luego de casi 12 horas de incertidumbre, la Policía de la Ciudad encontró el jueves por la noche a Lourdes Fernández en el departamento de su novio, Leandro Esteban García Gómez, ubicado en la calle Ravignani del barrio porteño de Palermo.

La mamá de la cantante de 44 años que integró el exitoso grupo musical Bandana y otros allegados habían denunciado por la mañana su desaparición y habían alertado a las autoridades sobre un posible caso de hostigamiento y violencia de género.

La tarea de encontrar a Lourdes no fue sencilla: para llegar a este desenlace hizo falta una orden de allanamiento dispuesta por el Juzgado Nacional y Correccional 47. La Policía ya había estado en ese domicilio por la tarde. Fuentes oficiales indicaron que en esa primera visita no habían hallado a Lourdes porque el dueño de la vivienda no les permitió recorrer todos los ambientes del inmueble.

Horas después, con la orden judicial, la División Investigaciones Comunales 14 ingresó por la fuerza al departamento de García Gómez y encontró a Lourdes, quien fue trasladada al Hospital Fernández.

La pareja de Lourdes, de 47 años, no estaba en el domicilio, pero fue detenida minutos después dentro del edificio. Los investigadores creen que el hombre pretendía escapar por la terraza.

Participó del operativo personal de la Justicia en compañía de la Policía de la Ciudad, la División Científica y el SAME. El caso tiene varios elementos curiosos. Uno de ellos es que ayer por la tarde la artista había hablado por videollamada con el área de Búsquedas de Personas y les dijo que estaba bien, pero prefería no revelar dónde.

La búsqueda de Lourdes comenzó luego de que su madre denunciara que no sabía nada de su hija desde el pasado 4 de octubre y que temía por ella porque había varias denuncias previas por violencia de género contra la pareja de su hija de parte de la artista.

El pasado 1° de octubre, la Policía de la Ciudad estuvo en el departamento de Palermo que la cantante compartía con su pareja, luego de que una vecina denunciara una feroz pelea. Cuando llegaron los agentes, ambos admitieron que habían mantenido una discusión verbal y a la cantante se la vio en buen estado de salud. Al tomar conocimiento del caso y teniendo en cuenta los antecedentes de conflictos previos por violencia de género, desde la Unidad Fiscal de Flagrancia porteña Norte se resolvió que García Gómez debía retirarse del domicilio durante una noche, medida que fue cumplida sin incidentes por la pareja de la artista.

El caso se precipitó esta noche cuando desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 se dio la orden de allanamiento en el departamento donde vive García Gómez. Lo llevó adelante la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad.

“En el interior del departamento fue encontrada Lourdes Fernández”, explicaron las fuentes sobre una propiedad que este jueves temprano había sido inspeccionada por la Policía de la Ciudad, pero como no había una orden de allanamiento, sino que fue García Gómez quien les permitió entrar, solo se pudo inspeccionar los lugares que el dueño de casa permitió.

Cuando las autoridades ingresaron a la propiedad y hallaron a la cantante, García Gómez no se encontraba en el edificio. Por ello, se dictó una orden de captura contra él. Minutos después, cerca de las 22, lo detuvieron bajo la sospecha que tenía a la artista privada de la libertad.

En ese contexto, en el garaje del edificio se estacionó una ambulancia con las puertas abiertas. Tal como adelantaron las fuentes del caso a este medio, el personal de emergencias había sido convocado para retirar a la cantante del edificio, bajo un operativo que buscó resguardar la imagen de la artista.

Pasadas las 22:30 horas, el traslado se concretó sin inconvenientes. Según reportó el móvil de América TV, de Lourdes solo llegaron a verse los pies mientras era subida al vehículo. Aunque su estado de salud aún sería desconocido, describieron que su andar presentaba dificultades y habría requerido de la asistencia de los ambulancieros.

Fuentes oficiales del caso confirmaron a este medio que la famosa fue llevada hacia el Hospital Fernández. Aunque no dieron detalles sobre el tipo de atención que requeriría, en principio, se estima que podrían realizarle un chequeo general, para evaluar cómo se encuentra de estado de salud.

García Gómez estuvo bajo custodia policial en el interior del edificio por, al menos, otros cuarenta minutos más. Cerca de las 23:00 comenzaron a preparar el operativo de traslado y, puntual, a las 23:15 horas, se vio salir una camioneta blanca del garaje del edificio, donde el detenido sería llevado hacia la dependencia policial.

Minutos antes de la madrugada, el detenido fue sacado del edificio esposado y escoltado por los efectivos de la Policía de la Ciudad. El empresario fue trasladado hacia la Alcaidía central de la Comuna 4, ubicada en el barrio porteño de Barracas. Allí quedaría detenido hasta que se defina su situación judicial. /Infobae