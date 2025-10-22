Encuentro Nacional de Distribuidores de Gaseosa Secco 2025: una jornada federal en Santiago del Estero 17 de octubre — Centro de Convenciones Forum Santiago del Estero

El pasado viernes 17 de octubre, la ciudad de Santiago del Estero fue el escenario del Encuentro Nacional de Distribuidores de Gaseosa Secco 2025, un acto que concentró a casi 200 representantes provenientes de diferentes provincias argentinas. La convocatoria, realizada en el Centro de Convenciones Forum Santiago del Estero, constituyó una jornada de carácter federal donde se entrelazaron exposiciones, presentaciones de producto y reflexiones sobre el vínculo entre fábrica y red comercial.

La agenda incluyó la participación de oradores de reconocida trayectoria. Guillermo Olivetto, con vasta experiencia nacional e internacional, se refirió al contexto económico y al humor social, brindando un panorama sobre las percepciones y expectativas del consumidor en el marco actual. Por su parte, Gustavo Lerin, director comercial de la empresa, presentó las nuevas incorporaciones al portafolio de productos, detallando las propuestas que buscarán consolidar la presencia de la marca en distintos segmentos.

En materia de comercialización y posicionamiento, Roberto Nicolás, asesor de marketing, abordó estrategias vinculadas a la distribución y al trade marketing, enfatizando herramientas prácticas para optimizar la llegada del producto al punto de venta. Matías Cesani Rank, gerente de marketing, expuso los resultados de las últimas promociones nacionales —evaluadas como exitosas según los indicadores presentados— y lanzó la nueva campaña institucional 2025/26, diseñada para acompañar las acciones comerciales previstas.

La presencia de autoridades de la compañía aportó un tono institucional a la reunión. Guillermo Raed, acompañado por sus hijos Constanza y Guillermo, y Daniel Santos, junto a su hijo Juan, hicieron hincapié en la necesidad de fortalecer alianzas estratégicas dentro del sector. En sus intervenciones resaltaron la importancia del esfuerzo conjunto entre fábrica y distribuidores como condición indispensable para sostener el crecimiento y mejorar la competitividad en un mercado dinámico.

La organización del encuentro reafirma la convicción de Secco por continuar un camino de expansión y liderazgo. Lejos de concebirse únicamente como una muestra de fortalecimiento interno, el evento se proyectó como un reconocimiento a la red de distribuidores, pieza clave en la cadena de valor. La jornada permitió, además, consolidar redes de trabajo, intercambiar experiencias y delinear acciones que buscarán potenciar la presencia de la marca en todo el territorio argentino durante los próximos meses.