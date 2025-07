En una reunión reciente, encabezada por el Ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, y convocada por el Gobernador Osvaldo Jaldo, se discutieron las estrategias implementadas por el gobierno provincial para abordar y mitigar la problemática de la quema ilegal de pastizales y cañaverales. Este encuentro se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Economía y Producción, y contó con la participación de diversas autoridades relevantes, incluyendo al Secretario de Producción, Eduardo Castro; al Director de Defensa Civil, Fernando Torres; al Subsecretario de Ambiente, Facundo Moreno Majnach; y al Jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta.

Durante la reunión, el Ministro Abad hizo hincapié en la necesidad de prevenir y sancionar de manera efectiva la quema ilegal de pastizales, subrayando la rigurosidad con la que se aplicarán las leyes en esta materia. "Vamos a ser muy rigurosos en cuanto a la quema de pastizales y cañas. Aplicaremos la ley como corresponde, sin contemplaciones", manifestó Abad, enfatizando la importancia de actuar con responsabilidad para evitar consecuencias legales.

El impacto negativo que los incendios generan en las rutas tucumanas fue otro de los puntos destacados por el Ministro. Señaló que las quemas no solo provocan accidentes viales, sino que también deterioran la calidad del aire, un aspecto que preocupa a las autoridades. "No queremos que pase, así que le pedimos que asuman con responsabilidad y que no hagan esto, porque si no van a caer bajo el peso de la ley", agregó, haciendo un llamado a la población para que tome conciencia de los riesgos asociados a esta práctica.

Por su parte, el Secretario de Producción, Eduardo Castro, aportó información sobre el contexto actual de la provincia, indicando que las recientes heladas han incrementado el riesgo de incendios, dado que los pastizales y cañaverales se han convertido en materiales altamente combustibles. Castro también hizo un llamado a la conciencia pública, recordando que el Gobierno ha implementado campañas de concientización a través de diversos medios, incluyendo spots audiovisuales, para informar a la ciudadanía sobre los peligros de la quema. Además, se recordó un incidente reciente en la Autopista 38, donde un choque en cadena fue atribuido a la quema de pastizales, lo que pone de manifiesto las consecuencias tangibles de esta actividad ilegal.

El Director de Defensa Civil, Fernando Torres, se refirió al aumento de incendios en la provincia, destacando que Tucumán actualmente atraviesa su temporada alta de incendios, tanto en áreas rurales como en zonas de alta montaña. Torres aseguró que los equipos de bomberos y las brigadas forestales están adecuadamente preparados para enfrentar esta situación, pero también subrayó la necesidad de que la ciudadanía actúe con precaución para prevenir incidentes.