Entrega gratuita de tarjeta SUBE: cronograma para docentes y no docentes

La Dirección de Respuesta Rápida de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán recuerda que desde este lunes 14 de abril y hasta el martes 22, se distribuirá gratuitamente la tarjeta SUBE para los docentes y no docentes de instituciones públicas y privadas que viven y trabajan en la capital.

El operativo se desarrolla en la sede de la repartición, ubicada en San Lorenzo 1270, de 8 a 18 h.

Los interesados en retirar el plástico deben concurrir con su DNI y una boleta de sueldo, a fin de que se pueda constatar que residen y cumplen con sus labores en la capital.

La entrega de la tarjeta SUBE al personal docente y no docente se realizará de acuerdo al siguiente cronograma (los días Jueves y Viernes Santos no se atenderá, por ser no laborables):

• Lunes 14: DNI finalizados en 0 y 1. • Martes 15: DNI terminados en 2 y 3.• Miércoles 16: DNI que terminan en 4 y 5.• Lunes 21: DNI finalizados en 6 y 7. • Martes 22: DNI con terminación en 8 y 9. Cabe recordar que la entrega gratuita del plástico de la tarjeta SUBE es un beneficio que ya alcanzó a más de 5000 empleados municipales y que se decidió hacer extensivo a trabajadores de distintos ámbitos de San Miguel de Tucumán, como del comercio, la sanidad y educación pública y privada. /SMT