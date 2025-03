Entregarán gratuitamente la tarjeta SUBE a empleados de comercio que trabajan y residen en capital

La Dirección de Respuesta Rápida informó que desde el lunes 31 de marzo se distribuirá gratuitamente la tarjeta SUBE para los empleados de comercio que trabajan y residen en la capital. Un beneficio que alcanza a más de 5000 empleados municipales y que, durante todo abril, se hará extensivo a otros trabajadores de distintos ámbitos, como sanidad y educación pública y privada.

El operativo se llevará a cabo en la sede de la Dirección de Respuesta Rápida, sita en San Lorenzo 1270, de 8 a 18 h. Quienes deseen retirar el plástico deberán presentarse con su DNI y una boleta de sueldo, a los efectos de que se pueda constatar que residen y cumplen con sus labores en la capital.

La entrega se realizará de manera escalonada, según terminación de número de documento de identidad, siguiendo el siguiente cronograma:

• Del 31 de marzo al 4 de abril: Destinado a empleados de comercio. El lunes será el turno de los documentos finalizados en 0 y 1; el martes 1° de abril para los números 2 y 3; el miércoles 2 los DNI finalizados en 4 y 5; el jueves 3 los terminados en 6 y 7; y el viernes 4 los que terminan en 8 y 9.

• Del 7 al 11 de abril: Para trabajadores del sector sanitario. Comenzará con los DNI finalizados en 0 y 1; seguirá el martes 8 con los finalizados en 2 y 3; el miércoles 9 los terminados en 4 y 5; el jueves 10 los DNI con terminación en 6 y 7; y finalizará el viernes 11 de abril con los documentos que terminan en 8 y 9.

• Del 14 al 18 de abril: Beneficio para docentes y no docentes de instituciones públicas y privadas. La distribución arrancará con la terminación de DNI en 0 y 1; seguirá el martes 15 con los finalizados en 2 y 3; el miércoles 16 con los DNI que terminan en 4 y 5; el lunes 21 de abril con los DNI finalizados en 6 y 7; y el martes 22 con la terminación en 8 y 9 (los días Jueves y Viernes Santos no se atenderá, por ser no laborables). /SMT