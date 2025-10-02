Ernesto San Miguel Lynch es el nuevo gerente general de EDET
El ingeniero tucumano, con una extensa trayectoria en la distribución de energía en Perú, ha contribuido a modernizar redes y optimizar operaciones mediante proyectos técnicos y de gestión que fortalecieron el suministro energético nacional.
Este jueves por la tarde se confirmó que el ingeniero tucumano Ernesto San Miguel Lynch asumirá la gerencia general de EDET, la empresa responsable de la distribución de energía eléctrica en la provincia de Tucumán.
San Miguel, formado en la Universidad Nacional de Tucumán y especializado en energía, llega tras desempeñarse como gerente general adjunto en Electro Dunas SAA, en Perú, compañía del sector eléctrico de la región sur medio de ese país y perteneciente al Grupo Energía Bogotá.
La designación marca el regreso de un profesional local con experiencia internacional al manejo de la concesionaria provincial. Su llegada se produce en un contexto en el que la prestación del servicio eléctrico y las inversiones en infraestructura y mantenimiento son temas de atención pública permanente, por lo que las expectativas se centran en su capacidad para gestionar operaciones, coordinar redes y articular iniciativas con el gobierno provincial y los distintos actores del sector.
La empresa, encargada de atender a usuarios residenciales, comerciales e industriales en Tucumán, enfrentará desafíos habituales en materia de continuidad del suministro, reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, y planificación de inversiones para adaptarse a la demanda. El perfil técnico y la experiencia en la región andina pueden aportar una mirada operativa orientada a la eficiencia y a la modernización de procesos.
Fuentes institucionales indicaron que en las próximas semanas se anunciarán detalles sobre el plan de gestión que propondrá San Miguel, así como los equipos técnicos y las prioridades iniciales de su gestión.
Experiencia en el sector
- Gerente técnico de Electro Dunas SAA (Perú)
- Gerente de Distribución de EDESA (Salta)
- Gerente de Tecnología Operativa para las Empresas Distribuidoras de Electricidad de Salta, San Luis y La Rioja (EDESA, EDESAL y EDELAR):
- Responsable de sistemas telefónicos
- Redes de datos
- Sistemas radiales (VHF, UHF, microondas, etc.)
- Seguridad informática
- Sistemas de comunicaciones por línea de alta, media y baja tensión
- Vínculos de fibra óptica
- Sistemas de control y protecciones
- Desarrollo de nuevos emprendimientos tecnológicos en hardware y software
- Sistemas implementados: Sistema de Gestión de Distribución, Sistema SCADA y GIS
- Ingeniero de Campo en Siemens — División "Sistemas de Comunicaciones Públicas", Departamento "Onda Portadora por Línea de Alta Tensión":
- Proyectos, supervisión de montaje y puesta en servicio de equipos de onda portadora por línea de alta tensión
- Trabajos con centrales telefónicas, módem, PCM y equipos de fibra óptica
- Transmisión de telefonía, datos y teleprotección de líneas de alta tensión para empresas de energía