Ernesto San Miguel Lynch es el nuevo gerente general de EDET

Este jueves por la tarde se confirmó que el ingeniero tucumano Ernesto San Miguel Lynch asumirá la gerencia general de EDET, la empresa responsable de la distribución de energía eléctrica en la provincia de Tucumán.

San Miguel, formado en la Universidad Nacional de Tucumán y especializado en energía, llega tras desempeñarse como gerente general adjunto en Electro Dunas SAA, en Perú, compañía del sector eléctrico de la región sur medio de ese país y perteneciente al Grupo Energía Bogotá.

La designación marca el regreso de un profesional local con experiencia internacional al manejo de la concesionaria provincial. Su llegada se produce en un contexto en el que la prestación del servicio eléctrico y las inversiones en infraestructura y mantenimiento son temas de atención pública permanente, por lo que las expectativas se centran en su capacidad para gestionar operaciones, coordinar redes y articular iniciativas con el gobierno provincial y los distintos actores del sector.

La empresa, encargada de atender a usuarios residenciales, comerciales e industriales en Tucumán, enfrentará desafíos habituales en materia de continuidad del suministro, reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, y planificación de inversiones para adaptarse a la demanda. El perfil técnico y la experiencia en la región andina pueden aportar una mirada operativa orientada a la eficiencia y a la modernización de procesos.

Fuentes institucionales indicaron que en las próximas semanas se anunciarán detalles sobre el plan de gestión que propondrá San Miguel, así como los equipos técnicos y las prioridades iniciales de su gestión.

Experiencia en el sector