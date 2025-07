Tras el escándalo viral que lo expuso teniendo una aventura en pleno show de Coldplay, el CEO de la empresa Astronomer, Andy Byron, emitió un comunicado público en el que pidió disculpas a su esposa y familia utilizando una insólita cita de la banda británica: "Intentaré arreglarte" (I will try to fix you).

A partir del comunicado, Byron calificó el hecho como un "error profundamente personal en un escenario muy público" y pidió perdón a su esposa, su familia y su equipo. Sin embargo, también incluyó una queja por la viralización del momento: "Quiero expresar lo problemático que es que lo que debería haber sido un momento privado se hiciera público sin mi consentimiento".

El escándalo estalló cuando Byron y Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de su misma empresa, fueron captados por la "Kiss Cam" durante un show de Coldplay en Boston. Al notar la incomodidad de la pareja, el propio cantante Chris Martin los señaló y bromeó: "O están teniendo una aventura o son muy tímidos".

Las imágenes se viralizaron de inmediato, revelando que ambos ejecutivos tenían otras parejas. En su comunicado, Byron aseguró que se tomará un "tiempo para reflexionar y asumir la responsabilidad" tanto a nivel personal como profesional, y finalizó su mensaje con la icónica frase de la canción "Fix You" de Coldplay.