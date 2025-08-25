Una mujer descubrió a su marido, policía, en ropa interior junto a una compañera de trabajo. Todo ocurrió dentro de la comisaría en la que trabajaban ambos. Acto seguido, la mujer los increpó, pero se llevó la peor parte.

El caso ocurrió en la Seccional Nº 26 del barrio Belgrano, en la ciudad de San Pedro. Aunque el episodio se reportó el pasado viernes 15 de agosto, se dio a conocer esta semana, ya que la causa se lleva adelante con estricto hermetismo.

Según trascendió, la esposa del policía se acercó hasta la comisaría durante la madrugada. Allí encontró en una de las habitaciones a su pareja, en ropa interior, junto a otra oficial, quien también cumple tareas en la misma dependencia.

Luego de ser descubiertos, los supuestos amantes comenzaron a golpear a la mujer. Tras el escándalo, los efectivos intentaron llevar a la víctima a otra comisaría y ocultar lo ocurrido.

Sin embargo, el hecho fue notificado por el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación. A la víctima se le tomó declaración y, a posteriori, se trasladó el informe al fiscal Agustín Jarma, que está al frente del caso.

Ahora los efectivos que protagonizaron el violento episodio se encuentran separados de sus cargos, bajo sumarios administrativos e imputados por las agresiones a la mujer víctima del engaño. Además, trascendió que el hombre está acusado de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género”, mientras que la oficial está acusada del delito de “lesiones leves”.

El viernes ambos policías fueron notificados de las imputaciones y se les designaron abogados defensores que llevarán adelante el caso. /El Tribuno