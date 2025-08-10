Esta semana no hay actividades en la UNT debido a un paro nacional

La situación actual de la docencia universitaria en Argentina se encuentra marcada por la decisión de los docentes de llevar a cabo un paro de una semana, del 11 al 17 de agosto, como parte de un plan de lucha que se extenderá por un mes completo. Este reclamo se centra en la necesidad de una recomposición salarial para los docentes de las universidades nacionales, lo que ha llevado a la convocatoria de paros de 48 horas en días rotativos desde el 18 de agosto hasta el 7 de septiembre.

En la provincia de Tucumán, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) ha manifestado su adhesión a esta medida de lucha.

Para el lunes, se prevé un evento denominado "ruidazo" en la Facultad de Artes, complementado con actividades como clases públicas, una radio abierta y una asamblea a lo largo de la semana, en un esfuerzo por visibilizar sus demandas.