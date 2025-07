En la ciudad de San Miguel de Tucumán, un conflicto relacionado con la infraestructura de la escuela de la Patria Manuel Belgrano ha generado un intenso debate entre las autoridades municipales y provinciales. La controversia comenzó cuando la ministra de Educación de la provincia, Susana Montaldo, realizó declaraciones sobre el estado edilicio de la institución, lo que llevó al secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Luis Lobo Chaklián, a aclarar la situación.

Chaklián destacó que no hubo comunicación previa por parte de la ministra, lo que, a su juicio, podría haber evitado parte del revuelo generado. "La ministra no se comunicó conmigo. Podría haberlo hecho y le habría explicado todo lo que pasó", afirmó, sugiriendo que el malentendido podría haberse resuelto con un diálogo directo. El origen del conflicto se encuentra en un informe elaborado por el área de Catastro Municipal, que advertía sobre fisuras y un asentamiento en una dependencia adyacente a la escuela. Según Chaklián, la inspección se llevó a cabo el 28 de abril, a pedido de los padres de los alumnos, y no abarcó las áreas donde se desarrollan las actividades educativas. "Era una zona de depósito de materiales en mal estado de conservación. No se trata de aulas, ni de sanitarios, ni de oficinas administrativas. El riesgo mayor era hacia la vereda, por una posible caída de una pared sobre calle La Rioja", explicó el funcionario.

A pesar de que el informe fue enviado al Ministerio de Educación provincial, Chaklián mencionó que la respuesta formal llegó casi dos meses después, el 1° de julio, y que hasta el momento solo se había colocado un vallado en la zona afectada, sin que se hayan tomado medidas adicionales para resolver el problema. "Desde entonces, lo único que se hizo fue colocar un vallado. No hubo ningún otro avance en la resolución del problema", afirmó con preocupación por la falta de acción.

El secretario de Obras Públicas también abordó el tema de la publicación del informe en el Boletín Oficial, aclarando que esto fue necesario debido a la intervención de la Fiscalía Municipal, dado que la situación podía afectar la seguridad de la vía pública. "Hay que darles el valor adecuado a las cosas. Esto se notificó, se hizo el procedimiento correspondiente y no tiene nada que ver con ninguna intencionalidad política", enfatizó, buscando desestimar cualquier insinuación de motivaciones partidarias detrás de la situación.

Finalmente, Chaklián subrayó la importancia de actuar con responsabilidad y de no involucrar a más personas de las necesarias en un asunto que debería resolverse de manera técnica y objetiva. La situación, que ha suscitado reacciones y comentarios diversos, pone de manifiesto la necesidad de una comunicación más fluida entre distintos niveles de gobierno y la urgencia de atender las inquietudes de la comunidad educativa.