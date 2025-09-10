Este 10 de septiembre 4 signos del zodíaco serán beneficiados y 4 perjudicados

El cielo de septiembre trae movimientos intensos que no pasan desapercibidos. Entre ellos, la cuadratura entre la Luna en Tauro y Plutón en Acuario marca un día de alta carga emocional y desafíos de poder. Este aspecto astrológico genera choques internos y externos que ponen a prueba la paciencia y las relaciones.

¿Qué significa la cuadratura entre la Luna en Tauro y Plutón en Acuario ?

La Luna en Tauro busca calma, estabilidad y seguridad emocional. Plutón en Acuario, en cambio, impulsa cambios bruscos, transformaciones y verdades incómodas. La cuadratura genera un choque de energías que se traduce en conflictos internos, revelaciones y giros inesperados en las relaciones.

Los 4 signos más beneficiados por la Luna en Tauro

Tauro: aunque la tensión es fuerte, el tránsito les da fuerza para transformar viejos hábitos emocionales.

Virgo: claridad para cortar con vínculos tóxicos y ordenar prioridades.

Escorpio: se activa la capacidad de reinventarse y renacer.

Capricornio: aprovechan la intensidad para tomar decisiones que cambien estructuras de vida.

Los 4 signos más perjudicados por la Luna en Tauro