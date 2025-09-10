Astrología
Este 10 de septiembre 4 signos del zodíaco serán beneficiados y 4 perjudicados
La Luna en Tauro entra en tensión con Plutón en Acuario. Se trata de un tránsito intenso que mueve emociones, secretos y poder.
El cielo de septiembre trae movimientos intensos que no pasan desapercibidos. Entre ellos, la cuadratura entre la Luna en Tauro y Plutón en Acuario marca un día de alta carga emocional y desafíos de poder. Este aspecto astrológico genera choques internos y externos que ponen a prueba la paciencia y las relaciones.
¿Qué significa la cuadratura entre la Luna en Tauro y Plutón en Acuario ?
La Luna en Tauro busca calma, estabilidad y seguridad emocional. Plutón en Acuario, en cambio, impulsa cambios bruscos, transformaciones y verdades incómodas. La cuadratura genera un choque de energías que se traduce en conflictos internos, revelaciones y giros inesperados en las relaciones.
Los 4 signos más beneficiados por la Luna en Tauro
- Tauro: aunque la tensión es fuerte, el tránsito les da fuerza para transformar viejos hábitos emocionales.
- Virgo: claridad para cortar con vínculos tóxicos y ordenar prioridades.
- Escorpio: se activa la capacidad de reinventarse y renacer.
- Capricornio: aprovechan la intensidad para tomar decisiones que cambien estructuras de vida.
Los 4 signos más perjudicados por la Luna en Tauro
- Acuario: Plutón en su signo los enfrenta con temas de poder, autoridad y control.
- Leo: tensiones familiares y emocionales, sensación de desgaste.
- Libra: posibles conflictos en relaciones cercanas y dilemas afectivos.
- Piscis: mayor vulnerabilidad, cansancio y necesidad de poner límites.