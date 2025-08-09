Los fanáticos de la Scaloneta tendrán otro motivo para festejar este domingo 10 de agosto, en el Palacio de los Deportes del Parque 9 de Julio. Ese día, de 10 a 18 h, vecinos y turistas podrán ver de cerca y sacarse fotos con las copas obtenidas por Argentina de la mano de Lionel Messi en el Mundial de Qatar (2022), en la Copa América ante Brasil (2021) y en la Finalissima en la que derrotó a Italia (2022).

El evento, con entrada libre y gratuita, es organizado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a través de su Dirección de Promoción de Eventos. La jornada tendrá un cierre musical de lujo, con la presentación del grupo La Mosca.

Además, para acompañar a las familias que el domingo visiten el Parque 9 de Julio, se instalarán en la zona del Palacio de los Deportes los puestos gastronómicos de las ferias organizadas por el Municipio.

La llegada de los trofeos de la Selección Argentina a nuestra ciudad se enmarca en una gira nacional por el interior del país denominada “Eternos Laureles”, que organizó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través del Consejo Federal del Fútbol, y que incluyó a San Miguel de Tucumán en su recorrido gracias a gestiones realizadas por la intendente Rossana Chahla.

“Las copas que ganó nuestra Selección estarán exhibidas en el Palacio de los Deportes para que los vecinos, familias y turistas puedan sacarse fotos. Es un evento único y esperado, seguramente a través de esta experiencia cada uno va a revivir los momentos de alegría que nos dio nuestra Selección Argentina de Fútbol”, destacó la directora de Promoción de Eventos del Municipio, Natalia Zanotta.

La funcionaria remarcó que “el Palacio de los Deportes abrirá sus puertas el domingo a partir de las 10 h para que los fanáticos puedan ver de cerca los trofeos que ganó Argentina y el cierre será a las 17 h, con la presentación del grupo musical La Mosca”. Y completó: “Esperamos que sea un día de emoción, para compartir en familia”.