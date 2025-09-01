El secretario de Transporte, Vicente Nicastro, anunció que desde este 1 de septiembre se concretará un nuevo operativo de entrega del Boleto Gratuito para Jubilados en el Complejo Belgrano, Avenida Sáenz Peña y General Paz.

"Vamos a distribuir estos boletos en función de la terminación del DNI. Estos son correspondientes a tres meses, es decir, septiembre, octubre y noviembre. Tendrán vigencia hasta el 10 de diciembre próximo", detalló el funcionario

En caso de que el titular del beneficio no pueda asistir, puede ir un tercero con el DNI físico propio. El funcionario explicó que aún no están habilitadas las inscripciones para nuevos beneficiarios.

Cronograma

Lunes 1 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.

Martes 2 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.

Miércoles 3 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.

Jueves 4 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 5 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.

Para los beneficiarios del interior, cada municipio y comuna informará que días de esta semana se concretará la entrega.