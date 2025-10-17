El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes una alerta naranja por fuertes tormentas que afectará a toda la provincia a partir de las 18. Según indicó Cristofer Brito, observador del organismo, se espera un aumento de la intensidad de las precipitaciones hacia la tarde, con un pico nocturno que podría generar complicaciones en distintas zonas.

“Vamos a tener una tormenta fuerte durante la tarde y la noche de hoy. El pico de precipitaciones se dará entre las 22 y las 2 de la madrugada, con abundante lluvia, ráfagas intensas, actividad eléctrica y posibilidad de granizo de forma localizada”, precisó Brito.

El especialista advirtió sobre la cantidad de agua que podría acumularse en poco tiempo, lo que incrementa el riesgo de anegamientos y dificultades en el tránsito. Mientras que en episodios anteriores se registraron alrededor de 40 mm, en esta alerta se prevén entre 60 y 100 mm, por lo que recomendó a la población tomar precauciones y evitar desplazamientos innecesarios durante el período de mayor intensidad.