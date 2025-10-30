Estrena el documental "22 veces Paola Tacacho"

Hoy se estrena en Tucumán el documental 22 veces Paola Tacacho, una obra que reconstruye la historia de impunidad que rodeó el femicidio de la joven docente y que también transforma el dolor en memoria y lucha colectiva. Dirigido por Paula Scarso y con guión de Scarso, Lucía Palenzuela y Milagro Mariona, el film es una apuesta por mantener viva la memoria de Paola y por denunciar las violencias estructurales que afectan a las mujeres y disidencias en Tucumán en particular pero en Argentina en general.

El documental se presenta al cumplirse cinco años del femicidio de Paola, quien fue asesinada tras haber denunciado a su agresor 22 veces sin recibir respuesta de la justicia tucumana. En esta fecha tan significativa, el Cine Atlas de Tucumán abrirá sus puertas para el estreno, con funciones gratuitas también los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

Milagro Mariona, una de las guionistas del documental, compartió con BigBang cómo llegó a formar parte del proyecto: "Surge en el año 2022 por parte de un grupo de compañeras en conjunto con la familia de Paola. La idea también y con un pequeño fondo que fue otorgado por el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y un programa que era de reparación para familiares de víctimas de violencia de género y femicidio. A partir de ahí las compañeras empiezan a pensar en la posibilidad de realizar este documental también como una forma de reparación", explicó.

Mariona recordó cómo el caso de Paola resonó profundamente en ella y en las compañeras que acompañaron a la familia desde un principio: "Cuando fue el femicidio de Paola estábamos en pandemia... también tuvo un impacto como bastante particular por todo lo que descubrimos, que había detrás: todas estas 22 denuncias que realiza Paola ante la justicia pidiendo ayuda y que nadie le escucha. Tuvo un impacto no solamente en mí, sino en las compañeras, de decir, 'che, con esto tenemos que hacer algo'. Yo seguí bien de cerca el caso, acompañando también a Mariela, madre de Paola".

El desafío del guión fue encontrar una manera respetuosa y comprometida de narrar esta historia. Según Mariona, "queríamos que sea una historia colectiva, que pueda dar cuenta de lo colectivo como una estrategia de lucha y como estrategia de resistencia ante el avance de las violencias machistas ". El resultado es un relato que no solo denuncia la desidia judicial, sino que también destaca la organización feminista como motor de transformación social.

El documental pone en evidencia la responsabilidad del sistema judicial en el caso de Tacacho. Desde esa perspectiva, Mariona reflexionó sobre el estado actual del sistema judicial en 2025 en manos del gobierno de ultraderecha de Javier Milei: "Es muy peligroso el mensaje que se imparte desde el poder ejecutivo nacional. Creo que la justicia todavía tiene muchísimas deudas para con las mujeres, para con el colectivo LGBT para poder pensar una justicia realmente justa para todes... Hemos visto en estos últimos dos años que se ha acrecentado la violencia de género, los ataques de odio e incluso la persecución a las mujeres que denuncian violencia".

Mariona subrayó lo alarmante que resulta negar la violencia de género: "Cada 30 horas una mujer es víctima de femicidio en el país y sabemos que muchas de ellas contaban con denuncias previas a sus agresores... Entonces, negar la violencia de género no permite poder pensar soluciones y menos que menos poder prevenirla".

La periodista y directora del medio popular y atogestivo La Nota, también destacó la importancia de la comunicación popular y feminista en la construcción del documental y en la lucha por transformar las narrativas sobre violencia de género: "Logramos instalar otras maneras de contar estos casos que no tienen que ver con el morbo, con el hecho violento en sí mismo, sino en poder pensar la problemática en todas sus dimensiones: desde el impacto en la sociedad, en la familia... ¿Cuál fue el impacto del femicidio en sus alumnos, en sus alumnas?".

Milagro contó: "Llevó tres años de construcción... nos permitió parar, pensar, reflexionar... Este documental justamente tiene eso, no es un reel de un minuto, no es una nota que tiene que ser leída en 30 segundos, sino es un documental que dura casi 45 minutos, en donde se puede desarrollar muchas más ideas y con muchísima más profundidad".

La guionista enfatizó cómo este proyecto fue posible gracias a un trabajo colectivo atravesado por convicciones profundas: "Esto lo hicimos prácticamente sin recursos... lo hicimos por una convicción y por una necesidad de que esta historia se cuente por nosotras, por la familia de Paola, por la sociedad".

Finalmente, Mariona respondió a quienes acusan al feminismo de "pasarse tres pueblos", una frase repetida incluso desde sectores progresistas: "No creo que nos hayamos puesto tres pueblos y si nos tenemos que pasar tres pueblos o más, estamos dispuestas porque no hay nada que nos vaya a detener en nuestra lucha por realmente un mundo donde no sucedan estas cosas... Yo estoy dispuesta a pasarme todos los pueblos que sean necesarios".

El documental no solo busca visibilizar el caso de Paola Tacacho, sino también conectar su historia con otras historias de lucha e injusticia en Tucumán y Argentina: "Se puedan contar desde los territorios de que el cine sea un lugar para contar estas historias... La historia de Paola se une con la historia de Belén, se une con la historia de Marita, de Paulina. Tenemos tantas historias de injusticias, pero a la vez tantas historias de lucha en nuestra provincia que merecen y necesitan ser contadas para que las podamos entender, para que las podamos procesar, para que las podamos seguir reivindicando", dijo Milagro Mariona. /Bigbangnews