Estudiantes de Chasquivil y de Ancajuli visitaron Casa de Gobierno

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió hoy en Casa de Gobierno a 45 alumnos de las escuelas rurales de alta montaña: la Escuela N°218 de Chasquivil y la Escuela N°219 de Ancajuli.

Del encuentro con los estudiantes también participaron el ministro de Interior, Darío Monteros; la ministra de Educación, Susana Montaldo; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz.

El gobernador Jaldo, expresó: “La verdad que ha sido una experiencia muy linda porque han venido chicos de las escuelas de Ancajuli y de Chasquivil. Zonas de alta montaña, zonas inhóspitas, zonas donde realmente los docentes, los chicos, el papá y la mamá que viven en esos lugares, yo diría, hacen patria prácticamente, porque van a poblar esos lugares donde no cualquiera lo hace”.

“Hemos querido invitarlos que vengan a San Miguel de Tucumán, tanto los chicos como los docentes y algunos papás que los acompañaron. Y han venido al Salón Blanco, nos han venido a saludar, nos han venido a agradecer, pero la verdad que los agradecidos somos nosotros, que esos docentes enseñen en esas escuelas. La verdad que son escuelas que realmente los docentes van y se quedan, porque evidentemente la distancia no les permite regresar todos los días”.

También dijo: “los chicos estaban contentos, se quedan hasta el día jueves, algunos bajaron y contaban que habían volado en helicóptero, otros habían bajado en camionetas y la verdad que estaban muy contentos de conocer San Miguel de Tucumán, de conocer la Casa Histórica. Ha sido una alegría y una emoción recibir a los chicos de esas zonas que realmente no todos los días tienen la posibilidad de venir a San Miguel de Tucumán”.

“Hemos tenido la posibilidad de compartir con los padres, con los docentes, con los directores, y también con cada uno de los chicos que quería hablar y se pudieron expresar. Nos contaban algunas vivencias de su lugar. Gracias a los queridos docentes, gracias a los padres que han traído a esos niños para que disfruten 3 o 4 días aquí en San Miguel de Tucumán’”, cerró.

En ese marco, el ministro Monteros comentó que la visita a la capital tucumana incluirá un festejo del Día del Niño para el sábado. “Para nosotros es un placer poder recibir estos niños que vienen a conocer Tucumán por primera vez; algunos han tenido la experiencia de viajar en helicóptero y otros han bajado en camionetas 4x4 para poder disfrutar esta estadía”.

A su turno, la ministra Montaldo destacó que el viaje a San Miguel de Tucumán “es toda una aventura para los chicos” y remarcó: “El gobernador, como siempre, se pone a disposición para ver las ayudas, tanto desde el punto de vista de infraestructura como de transporte, para los alumnos del interior porque nosotros queremos que los derechos lleguen a todos”.

María Eugenia Gruleman, directora de la Escuela N°218 de Chasquivil, destacó: “Hoy estamos visitando la Casa de Gobierno, después de un viaje programado desde hace muchos meses, con gran sacrificio que ha permitido que los niños de alta montaña puedan realizar este recorrido. Para ellos es algo muy valorable, ya que implica un viaje de ocho a diez horas hasta la ciudad. Algunos niños fueron trasladados en helicóptero y otros en camioneta, con el apoyo del gobierno provincial, para conocer la capital y participar del saludo del Gobernador”.

Por su parte, Mariano Román Alfredo, director de la Escuela N°219 de Ancajuli, señaló: “Los niños han visitado diferentes espacios de la ciudad, como las canchas de Atlético y San Martín, el Museo Miguel Lillo y la Casa Histórica. Este saludo del Gobernador y del ministro de Interior (Darío Monteros) es muy importante porque demuestra la atención que se brinda a nuestros chicos y a la educación”.

La comisionada comunal de Ancajuli, Carolina Soria Chiarello, resaltó el valor de la iniciativa: “Hicimos un gran operativo, respaldado por el Ministerio de Interior, para que los niños puedan viajar, conocer museos, recorrer el circuito histórico y disfrutar de El Cadillal. Esta experiencia es inolvidable para ellos. La propuesta surgió a partir de la inquietud de los directores de las escuelas y el respaldo del gobernador y del ministro, quienes siempre acompañan cualquier necesidad de nuestra comunidad”.

Los estudiantes también compartieron su entusiasmo. Mauro Silvio Romano, de la Escuela Secundaria de Ancajuli, afirmó: “Es mi primera vez en el Museo Miguel Lillo y en la ciudad. Conocer la Casa de Gobierno y saludar al gobernador ha sido muy lindo, sobre todo con mis compañeros y docentes”.

Esta visita se enmarca en una serie de actividades planificadas para los alumnos, que mañana disfrutarán de un encuentro en El Cadillal con almuerzo, paseos y actividades recreativas, reafirmando el compromiso del Gobierno de Tucumán de acercar experiencias significativas y educativas a cada rincón de la provincia. /Comunicación Tucumán